Некультурно

Злой рок буквально преследует сферу культуры города. За текущий год осужден второй руководитель ведомства, которое сотрясают многочисленные скандалы, связанные с финансовыми нарушениями и не только. Не успели утихнуть страсти с предыдущим начальником, которого суд отправил на 2,5 года в колонию за подписание фиктивных актов выполненных работ по госпрограмме ArtSport, как уголовное деяние совершил его преемник.

По версии следствия, экс-чиновник минувшим летом получил один миллион тенге в виде взятки за продление трудового договора с заместителем директора Дома культуры города Шымкента. Бывший руководитель управления культуры признал свою вину, раскаялся в содеянном, заключил процессуальное соглашение, и уголовное дело было рассмотрено в упрощенном порядке.

Вина подсудимого доказана показания­ми свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз и результатами стенограмм, негласными следственными действиями и другими материалами, собранными по делу. Прокурор просил назначить подсудимому окончательно три года шесть месяцев лишения свободы. Но судом подсудимый оштрафован на 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

При вынесении наказания суд учел тяжесть совершенного преступления – отяг­чающие уголовную ответственность обстоятельства – нарушение клятвы госслужащего и смягчающие – наличие на иждивении маленьких детей. Приговор не вступил в законную силу.