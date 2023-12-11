Некультурно Общество 11 декабря 2023 г. 1:00 536 Любовь Доброта Штрафом отделался бывший начальник управления культуры акимата Шымкента, обвиненный в получении взятки. Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Злой рок буквально преследует сферу культуры города. За текущий год осужден второй руководитель ведомства, которое сотрясают многочисленные скандалы, связанные с финансовыми нарушениями и не только. Не успели утихнуть страсти с предыдущим начальником, которого суд отправил на 2,5 года в колонию за подписание фиктивных актов выполненных работ по госпрограмме ArtSport, как уголовное деяние совершил его преемник. По версии следствия, экс-чиновник минувшим летом получил один миллион тенге в виде взятки за продление трудового договора с заместителем директора Дома культуры города Шымкента. Бывший руководитель управления культуры признал свою вину, раскаялся в содеянном, заключил процессуальное соглашение, и уголовное дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз и результатами стенограмм, негласными следственными действиями и другими материалами, собранными по делу. Прокурор просил назначить подсудимому окончательно три года шесть месяцев лишения свободы. Но судом подсудимый оштрафован на 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать государственные должности. При вынесении наказания суд учел тяжесть совершенного преступления – отягчающие уголовную ответственность обстоятельства – нарушение клятвы госслужащего и смягчающие – наличие на иждивении маленьких детей. Приговор не вступил в законную силу. #суд #приговор #взятка