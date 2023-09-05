Нелегальный игорный бизнес накрыли в саунах Костаная

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В городе Костанае полицейские ликвидировали незаконный игорный бизнес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Карагандинской области

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области провели спецоперацию по пресечению незаконного игорного бизнеса.

«Деятельность организации была тщательно законспирирована. Для работы использовались съемные сауны, где в отдельном помещении была организована азартная игра в карты, использовались фишки, карты, игральные кости, сотовые телефоны.

В ходе специальной операции задержаны 9 человек, изъяты вещественные доказательства», – проинформировал начальник УБОП Серик Байгонов.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Организация незаконного игорного бизнеса», проводятся необходимые следственные действия.

 

 

#задержание #полиция #Костанай #игорный бизнес #сауна

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