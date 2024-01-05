Немецкая теннисистка будет выступать за Казахстан

Спорт
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Соня Жиенбаева с 2024 года представляет Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Фото: Инстаграм prosports_kz

Сообщается, что ранее 17-летняя теннисистка выступала за Германию, где живет с детства. По итогам 2022 года Жиенбаева вошла в топ-30 лучших юных теннисисток мира в рейтинге ITF, а на турнирах этой серии выиграла шесть титулов. В 2023 году она дошла до третьего круга юниорского Australian Open.

Как отмечает канал «Рыбакинаның ракеткасы», Соня родилась 2 июля 2006 года в Алматы, ее мама - казашка, папа - немец. В Германию переехала в детстве, но мечтала выступать за Казахстан - в Алматы осталось много родственников.

#казахстан #Спорт #теннис #Германия

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