Немецкая теннисистка будет выступать за Казахстан

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Сообщается, что ранее 17-летняя теннисистка выступала за Германию, где живет с детства. По итогам 2022 года Жиенбаева вошла в топ-30 лучших юных теннисисток мира в рейтинге ITF, а на турнирах этой серии выиграла шесть титулов. В 2023 году она дошла до третьего круга юниорского Australian Open.

Как отмечает канал «Рыбакинаның ракеткасы», Соня родилась 2 июля 2006 года в Алматы, ее мама - казашка, папа - немец. В Германию переехала в детстве, но мечтала выступать за Казахстан - в Алматы осталось много родственников.