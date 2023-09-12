Немного денег – и вы бизнесмен?

Общество
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Наталья Денисова

Новый вид заработка придумала мошенница из города Байконыра. Женщина предлагала купить по 150 тысяч тенге сертификаты популярных курсов «Бастау-Бизнес».

Фото: kazpravda.kz

Да, эти самые курсы можно окончить в любом регионе Казахстана бесплатно и официально. Но, как оказалось, есть граждане, которым нужны не знания, а бумажка, и они готовы платить за нее в общем-то немаленькую сумму. Дама собрала более миллиона тенге, прежде чем попалась на обмане. Сертификатов она никому не вручила, да и не имела никакой возможности «добыть» такой документ официального образца.

– Установлено, что злоумышленница под предлогом оказания помощи в получении сертификата для начинающих и действующих предпринимателей по государственной программе Республики Казахстан «Бастау-Бизнес» получила от семи предпринимателей города Байконыра денежные средства по 150 тысяч тенге с каждого, которые в действительности использовала в своих целях, – сообщили в прокуратуре комплекса «Байконур». – Именно таким образом гражданка похитила у граждан более миллиона тенге.

На данный момент заведено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. При этом, возможно, в правоохранительные органы обратились не все жертвы мошенницы, и желающих купить сертификаты на самом деле было больше.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности обвиняемой, – рассказали в надзорном органе. – Необходимо отметить, что это не первое преступление, когда на территории Байконыра злоумышленники предлагают свои лжеуслуги для получения льгот, кредитов, пенсий, товаров. Рекомендуем населению быть осторожнее.

К слову, прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов на недавнем брифинге отметил, что вопрос профилактики таких преступлений, как мошенничество, актуален для всего региона.

– Настоящей проблемой на сегодняшний день остается борьба с мошенниками, – сказал он. – Доверчивость наших граждан, когда им обещают сиюминутную прибыль, трудоустройство на желанное место, получение жилья вне очереди, приводит к росту таких форм хищения средств у населения. В этой связи органами прокуратуры проводится определенная работа по оказанию правовой помощи населению, повышению уровня правовой культуры, разъяснению законов. Тем не менее количество уличенных в преступлениях мошенников пока не уменьшается.

#мошенничество #бизнес #Байконыр #сертификаты #курсы

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