Необходим правовой ликбез

Как отметила заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық даму және келісім орталығы» Айымжан Танибергенова, одна из важных задач общества – повышение правовой грамотности населения, повсеместное внедрение принципа «Закон и Порядок», провозглашенного Главой государства. Необходимо формировать культуру законопослушания среди молодежи. С этой целью в Алматинской области будет проведен ряд социально значимых мероприятий с участием подрастающего поколения.

Председатель совета аксакалов Илийского района Максат Сейдалиев подчеркнул, что в республике имеются все условия для минимизации числа коррупционных правонарушений. Развивает­ся экономика, растет благосостояние народа, улучшается сфера образования.

– Но почему не уменьшается уровень коррупции? – задался вопросом общест­венный деятель. – Думаю, причина в негативном коллективном мышлении, мешающем построить гармоничное общество, основы правового государст­ва. Необходимо изменить сознание граждан, укрепить доверие народа к власти, взаимодействие политических и общественных институтов. Помнится, в 90-е годы прошлого века общими усилиями был побежден царивший тогда разгул преступности. Точно так же можно избавиться и от коррупции.

По словам представителей объединения «Ассамблея жастары» Алматинской области, тема борьбы с коррупцией не нова, но важно регулярно обсуждать связанные с ней насущные проблемы и совместно искать пути их решения. Именно молодому поколению казах­станцев предстоит обеспечить принцип верховенства закона и неукоснительно его соблюдать.