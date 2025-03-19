Необходим правовой ликбез

Статьи
0
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве состоялась встреча представителей этнокультурных объеди­нений, молодежных организаций и правоохранительных органов, посвященная вопросам противодействия коррупции.

фото организаторов

Как отметила заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық даму және келісім орталығы» Айымжан Танибергенова, одна из важных задач общества – повышение правовой грамотности населения, повсеместное внедрение принципа «Закон и Порядок», провозглашенного Главой государства. Необходимо формировать культуру законопослушания среди молодежи. С этой целью в Алматинской области будет проведен ряд социально значимых мероприятий с участием подрастающего поколения.

Председатель совета аксакалов Илийского района Максат Сейдалиев подчеркнул, что в республике имеются все условия для минимизации числа коррупционных правонарушений. Развивает­ся экономика, растет благосостояние народа, улучшается сфера образования.

– Но почему не уменьшается уровень коррупции? – задался вопросом общест­венный деятель. – Думаю, причина в негативном коллективном мышлении, мешающем построить гармоничное общество, основы правового государст­ва. Необходимо изменить сознание граждан, укрепить доверие народа к власти, взаимодействие политических и общественных институтов. Помнится, в 90-е годы прошлого века общими усилиями был побежден царивший тогда разгул преступности. Точно так же можно избавиться и от коррупции.

По словам представителей объединения «Ассамблея жастары» Алматинской области, тема борьбы с коррупцией не нова, но важно регулярно обсуждать связанные с ней насущные проблемы и совместно искать пути их решения. Именно молодому поколению казах­станцев предстоит обеспечить принцип верховенства закона и неукоснительно его соблюдать.

#коррупция #Конаев #противодействие

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
Образ будущего страны
Указ Президента Республики Казахстан О Саткалиеве А. М.
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
Весеннее возрождение
К другим прицениться, свое показать
Праздник начинается с айтыса
На службу – в чапане и камзоле
Укрепляя обороноспособность страны
Разъяснены правовые нормы
Собственный бренд создала жительница Конаева
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Предупрежден – значит вооружен
«Поменять коленку» можно в Улытау
Венгерские инвесторы построят три завода
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Люди зовут его Көктерек-аға…
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Песнь об Алие
За знаниями – на Skills Enbek
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане
От Волги до Берлина
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром

Читайте также

Люди зовут его Көктерек-аға…
Венгерские инвесторы построят три завода
Собственный бренд создала жительница Конаева
На службу – в чапане и камзоле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]