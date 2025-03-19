Необходим правовой ликбез Статьи 19 марта 2025 г. 4:30 0 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области В Конаеве состоялась встреча представителей этнокультурных объединений, молодежных организаций и правоохранительных органов, посвященная вопросам противодействия коррупции. фото организаторов Как отметила заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық даму және келісім орталығы» Айымжан Танибергенова, одна из важных задач общества – повышение правовой грамотности населения, повсеместное внедрение принципа «Закон и Порядок», провозглашенного Главой государства. Необходимо формировать культуру законопослушания среди молодежи. С этой целью в Алматинской области будет проведен ряд социально значимых мероприятий с участием подрастающего поколения. Председатель совета аксакалов Илийского района Максат Сейдалиев подчеркнул, что в республике имеются все условия для минимизации числа коррупционных правонарушений. Развивается экономика, растет благосостояние народа, улучшается сфера образования. – Но почему не уменьшается уровень коррупции? – задался вопросом общественный деятель. – Думаю, причина в негативном коллективном мышлении, мешающем построить гармоничное общество, основы правового государства. Необходимо изменить сознание граждан, укрепить доверие народа к власти, взаимодействие политических и общественных институтов. Помнится, в 90-е годы прошлого века общими усилиями был побежден царивший тогда разгул преступности. Точно так же можно избавиться и от коррупции. По словам представителей объединения «Ассамблея жастары» Алматинской области, тема борьбы с коррупцией не нова, но важно регулярно обсуждать связанные с ней насущные проблемы и совместно искать пути их решения. Именно молодому поколению казахстанцев предстоит обеспечить принцип верховенства закона и неукоснительно его соблюдать. #коррупция #Конаев #противодействие