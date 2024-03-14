«Необходимо использовать все возможности для поддержки граждан» – Дуйсенова

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочего визита в Атыраускую область заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой ряда промышленных объектов, а также встретилась с представителями компании «Тенгизшевройл» и участниками программы «Ауыл аманаты», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Вице-премьера ознакомили с работой учебно-производственного центра «Едиль-Орал». Здесь проверяют уровень полученных знаний и компетенций выпускников технических специальностей. После прохождения всех испытаний им выдают сертификаты, которые дают возможность трудоустроиться на предприятия.

Центр оснащен необходимым оборудованием по направлениям электрики, систем вентиляции, механики, кабельного монтажа, а также телекоммуникаций. Тамара Дуйсенова отметила важность таких организаций для подготовки качественных кадров.

В регионе функционирует крупная индустриальная зона «Даулет», где работают порядка 7 тысяч человек. Здесь вниманию вице-премьера представили заводы по выпуску питьевой воды, макаронных изделий. Процесс производства полностью автоматизирован, продукцию поставляют не только на атырауские прилавки, но и в другие регионы.

Кроме того, на территории индустриальной зоны работает швейный цех, где производят спецодежду. В будущем здесь планируют выпускать и бронежилеты.

В рамках рабочей поездки Тамара Дуйсенова провела встречу с руководством ТОО «Тенгизшевройл». Генеральный директор компании Кевин Лайон рассказал о проделанной работе и планируемых проектах на перспективу. В свою очередь вице-премьер уделила особое внимание вопросам строгого соблюдения требований охраны и безопасности труда на производстве.

Для региона актуален вопрос высвобождения сотрудников в связи с окончанием Проекта будущего расширения ТШО. По данным акимата области, 96% из высвобожденных в прошлом году охвачены мерами соцподдержки. Более половины трудоустроены на постоянные рабочие места, остальным назначены социальные выплаты, часть прошли обучение.

- Наша главная задача – оказать всестороннюю поддержку гражданам, оставшимся без работы. Здесь акимат области совместно с заинтересованными госорганами должны принять соответствующие меры. Для тех, кто остался без работы, со стороны государства предусмотрен ряд проектов. Те, кто хочет повысить квалификацию, могут пройти курсы обучения, желающим открыть свое дело предоставляются льготные кредиты. Необходимо использовать все возможности для поддержки граждан, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Отмечено, что крупное предприятие может стать и потенциальным потребителем продукции местных сельхозтоваропроизводителей. На встрече также рассмотрели ход реализации проекта по повышению доходов населения «Ауыл аманаты».

В прошлом году по данной программе сельчанам были выданы 192 микрокредита на сумму 1,5 млрд тенге. В текущем году регион планирует освоить 761 млн тенге, планируется выдать 83 льготных кредита.

Один из участников программы житель села Таскала Куаныш Якудин намерен первым в области выращивать клубнику в теплице.

- Перед открытием своего дела я прошел специальные обучающие курсы. Уход за клубникой требует особого подхода. Поэтому на начальном этапе хочу посадить два сорта и понять, какой из них будет более урожайным, — поделился Куаныш Якудин.

В регионе на сегодня имеется 51 теплица, но в них в основном выращивают овощи. Тамара Дуйсенова положительно оценила инициативу сельчанина и пожелала удачи.