Необходимо открыть дорогу для отраслевой журналистики в Казахстане – Дархан Мынбай
Анастасия Прилепская
Необходимость развития в Казахстане профессиональной отраслевой журналистики подчеркнул Депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай на заседании круглого стола по вопросам развития информационной сферы в РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Говоря о достижениях и проблемных вопросах в сфере СМИ, депутат отметил важную роль обсуждения этих вопросов на диалоговых площадках с привлечением экспертов.
"В первую очередь необходимо уделить особое внимание подготовке профессиональных журналистов. Важно понимать их отличие от любительской журналистики. Беда отрасли в том, что профессиональная журналистика осталась вне поля зрения. Необходимо усиливать в этом вопросе сотрудничество специализированных вузов, коллективов СМИ и отраслевых ассоциаций. Продолжая тенденцию отраслевой специализации, для вхождения в 30 передовых стран, нам необходимо открывать дорогу для собственной профессиональной отраслевой журналистики международного уровня, пора избавиться от привычки смотреть на мир глазами своих соседей", - сказал Дархан Мынбай.
Он также отметил, что профессиональные журналисты могут внести большой вклад в развитие казахстанского сегмента социальных сетей. По мнению депутата, было бы правильно организовать профессиональное обучение и лекции профессионалов для блогеров.
Кроме того, депутат обратил внимание на необходимость увеличения объема государственного заказа, изменение критерий его размещения, эффективного применения отечественного законодательства, также на вопросы доступа к информации.