Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Общество
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Игорь Прохоров
Бывает так, что наши граждане заключают договор с турагентствами, чтобы с их помощью поехать в отпуск, но затем по разным причинам отправиться отдыхать не могут. Заболел, к примеру, кто-то из членов семьи, сломал ногу, а это за два-три месяца предвидеть нельзя, или вовсе планы решительно поменялись. Когда туристы сообщают об этом турагентству, то милые менеджеры перестают улыбаться и сухо сообщают: «Отказаться от тура вы не сможете. И не важно, что вы еще не заплатили всю сумму, все равно штраф будет 100%. А если тур полностью оплачен, то деньги не вернем».