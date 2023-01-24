Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой

Впрочем, об этом менеджеры всегда предупреждают заранее: «как заключим договор, назад пути не будет, отказаться уже не сможете». Эта фраза может и варьироваться, но заканчивается всегда одинаково: «Штраф 100%». Предупреждают, так сказать, об ответственности путешественников. Но так ли это на самом деле? Действительно ли туры полностью невозвратные, как убеждают клиентов, и тур­агентства реально несут убытки, если некоторые пассажиры отказываются от их услуг?

Полет после вылета

Вот история как раз о том, что не стоит верить турагентствам на слово, торопиться платить им деньги и бояться штрафов.

Когда чете Сейдахметовых (фамилия изменена) все предложения туроператора (название не указываем по этическим соображениям) показались слишком дорогими, они впервые решились приобрести горящие путевки: вылет за границу по ним был уже через шесть дней после покупки. Кстати, услугами фирмы, в которую они обратились, пользовались не раз, казалось бы, дело проверенное, недоразумений не будет.

Раньше они тур выбирали минимум за полгода, и всегда выходило дороже, чем у соседей по дому и коллег по работе. Теперь же и дети выросли, выдать их за «младенцев», которым отдельный номер в гостинице не полагался, а ставят дополнительные кровати, не получалось. Словом, тур обещал быть еще дороже. А тут турагентство предложило, казалось бы, очень выгодные условия. И это даже несмотря на просроченный паспорт у одного из членов семьи, что, надо честно сказать, сразу заметила менеджер. «При заграничной поездке паспорт перестает действовать за полгода до срока окончания в нем указанного», – предупредила она.

То есть если в вашем загранпаспорте прописан срок действия до июня этого года, то уже в нынешнем январе вы, скорее всего, не сможете пройти пограничный контроль, из страны вас могут не выпустить, развернут обратно. Если же выпустят, то не исключены проблемы в стране прилета. Не все про это правило знают, и многие из-за него поплатились испорченным отпуском или несостоявшейся заграничной командировкой.

– Хорошо, что менеджер про это сказала, но она сама тут же допус­тила ошибку: «завтра пойдете в ЦОН, оформите новый паспорт за один день!» – рассказывает Алма Сейдахметова.

Словом, договор заключили без паспорта, Сейдахметовы внесли за его оформление 100 тыс. тенге. Благо не додумались заплатить больше!

Сделка состоялась в пятницу вечером, после работы, в субботу с утра воодушевленные менеджером путешественники уже мчались в ЦОН. Да не тут-то было. В то время, а это был период карантина, в ЦОНах ввели обслуживание граждан по предварительной электронной записи. Поскольку уже была очередь, то время приема на оформление паспорта назначили через неделю, уже после… вылета самолета. Никакие уговоры Сейдахметовых войти в сложное положение работников ЦОНа не убедили. Поэтому Сейдахметовы вернулись к менеджеру турфирмы и оповестили ее, что паспорт сделать за день невозможно и даже до вылета тоже нельзя. Менеджер, однако, договор разрывать категорически отказалась, но пообещала помочь решить проб­лему с паспортом. Так прошли сутки. Затем она перезвонила, сказала, что помочь не сможет, делайте, мол, сами свой паспорт.

– А если откажетесь от поездки, подадим на вас в суд, заставим выплатить всю стоимость! Мы уже купили вам билеты, забронировали отель, понесли из-за вас убытки, – добавила она совсем уж недобрым голосом.

– Но нельзя ли перенести тур на другой срок, хотя бы на две недели позднее? – пытались решить дело миром Сейдахметовы. – И как же вы, турагентство, смогли купить билет на самолет без паспорта пассажира?

Менеджер разъяснила, что авиабилеты агентство покупает неименные, вот придете, мол, в аэропорт, предъявите паспорт, там ваши данные в билет и впишут. А перенести тур на другой срок нет никакой возможности.

Тогда Сейдахметовы решили проконсультироваться с юрис­том. Тот настоятельно порекомендовал не тянуть и написать заявление в турфирму об отказе от поездки с указанием причины, зарегистрировать его и обязательно взять себе копию. Незадачливые туристы так и сделали и, как впоследствии выяснилось, поступили весьма мудро, поскольку оказалось, что их устные отказы от поездки турагентством не были нигде зафиксированы.

Милые «братки»

А дальше в этой истории началось самое неприятное. Нашим туристам начали звонить из турагентства, грозить судом и прочими карами, даже высмеи­вать за неумение найти подход к работникам ЦОНа, чтобы сделать быстро новый паспорт. Оказывали, как говорят юристы, психологическое давление.

– Не только полную стоимость поездки нам заплатите, но и еще судебные издержки возместите, – убеждали менеджеры своих клиентов.

Видимо, так сильно там не хотели расставаться с еще даже неполученными деньгами туристов, что буквально тащили их в отпуск под принуждением. Так из милых менеджеров, при первой встрече предлагавших им кофе и конфеты, сотрудники турагентства на глазах у Сейдахметовых сразу преобразились в злых коллекторов, а порой и вовсе напоминали «братков» из 90-х, выбивавших долги из незадачливых «лохов».

Впрочем, спустя сутки в агентстве немного смилостивились: «Не можете сделать паспорт этому человеку, отправляйте в поездку другого, хоть с улицы возьмите, лишь бы полетели». Но Сейдахметовы не хотели проводить отпуск раздельно, ехать в поездку с чужим человеком, а родственника, согласного поехать в такой невеселый тур, не оказалось. Сейдахметовых же возмутило неприкрытое психологическое давление и угрозы судом со стороны турагентства.

– Прямо на пинках нас в поездку отправляют. Разве получишь удовольствие от такого отдыха? – сетовали они.

Иметь дело с такими людьми, тем более зависеть от них за границей, Сейдахметовым совершенно не хотелось. Они настоятельно попросили менеджеров вернуть задаток в 100 тыс. тенге и больше не беспокоить.

Естественно, на такое предложение они получили отказ. Более того, турагентство выставило им счет за упущенную выгоду. Сообщили, что якобы бронь на гостиницу удалось реализовать другому человеку, а вот авиабилеты пропали. Вот якобы их стоимость турагентству и нужно вернуть.

О том, что на них подали в суд, Сейдахметовы узнали спустя несколько месяцев, когда на WhatsApp им позвонил секретарь суда и сообщил: «Заседание начинается, подключайтесь!»

Затраты подтвердите!

На суде истец заявил, что сумма фактически понесенных расходов, (а это пропавшие в связи с отказом от тура авиабилеты), составила 1 100 долларов, что было на тот момент эквивалент­но 476 300 тенге. Поэтому, учитывая ранее оплаченную сумму в 100 тыс. тенге, задолженность ответчика составляет 376 300 тенге.

Заметим, что в исковом заявлении ни о каком штрафе в 100% за отказ от поездки уже речи не шло. Значит, туристов у нас обманывают с самого начала?

Ответчиком, то есть Сейдахметовым, был предоставлен суду письменный отзыв. В нем говорится, что по договору тур­агент был обязан передать ему необходимые для путешествия документы, в том числе билеты, однако никаких билетов передано не было. Бронь в отеле была также не оплачена, поскольку подтверждающих документов об этом нет. Таким образом, тур­агентство вовсе не представило никаких доказательств своих расходов. Возмещение же расходов предполагает наступление негативных последствий, того, что уже наступило, и восстановление нарушенных прав путем приведения в первоначальное положение.

Между тем на суде выяснилось, что на момент заключения договора (а это было 9 июля 2021 года), формирования заявки туроператору (9 июля 2021 года) и аннулирования заявки (12 июля 2021 года), вылета авиарейса по маршруту (15 июля 2021 года) турагентством какие-либо затраты и расходы понесены не были.

Так, в обоснование своего иска турагентство представило суду счет на оплату от 17 сентября 2021 года на сумму 473 410 тенге, а также платежное поручение от 17 сентября 2021 года. То есть показало суду посторонние, не имеющие отношение к делу документы. Таким образом, суд установил, что истец в период с 9 по 15 июля 2021 года не понес затрат по аннулированной заявке. Кроме того, согласно сведениям, запрошенным судом у авиакомпании, квота на места в самолете была приобретена туроператором заранее. То есть турагентство на момент бронирования тура оплату авиакомпании не производило.

В решении суда сказано, что, согласно пункту 1 статьи 359 ГК, должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предус­мотрено законодательст­вом или договором. В настоя­щем деле отказ ответчика от турпродукта поступил до начала путешествия, в надлежащие сроки, в которых истец, проявив разумную осторожность по оформ­лению документов ответчика (проверить срок дейст­вия паспорта, получить полную оплату), мог и должен был избежать каких-либо расходов и негативных последствий при точном соблюдении условий договора. Действия ответчика по аннулированию заявки и исполнению договора не повлекли имущест­венную ответственность, в том числе возмещение убытков. Таким образом, турагентству в иске было отказано.

Впрочем, и Сейдахметовы извлекли несколько уроков: с покупкой туров не торопиться, запугиваниям недобросовестных турагентств о стопроцентном штрафе и прочих мерах принуж­дения к отпуску не поддаваться.