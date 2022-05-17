Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя

Непобеждённый немецкий боксёр турецкого происхождения Муса Ямак скончался в возрасте 38 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Спортсмен потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда боя с угандийским спортсменом Хамзой Вандерой. Его срочно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Официальной причиной смерти стал сердечный приступ.

По информации Bild, болельщики задержали бригаду парамедиков на входе на стадион. Неизвестно, послужило ли это причиной гибели спортсмена.

Как сообщили представители мюнхенской полиции, им пришлось отправить сразу несколько патрулей на место проведения боя, чтобы обеспечить безопасную работу бригады скорой помощи.

Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года, проведя за это время 8 поединков, в которых он одержал 8 побед.