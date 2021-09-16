Неправомерный контент не должен оставаться в свободном доступе – Балаева

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Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, выступая на площадке XVII Евразийского медиафорума заявила, что неправомерный контент, который может причинять вред людям, не должен оставаться в свободном доступе, передает корреспондент Kazpradva.kz.
"С активным развитием Интернета мир столкнулся с проблемой кибербуллинга. Как и любой вид травли, кибербуллинг является одним из видов агрессии, которая должна пресекаться законом. Безусловно, Министерством информации и общественного развития в этом направлении ведется планомерная работа. Мы уважаем внутренние правила соцсетей, но считаем, что неправомерный контент, причиняющий вред чести и достоинству человека, не должен оставаться в свободном доступе", – отметила министр.
Аида Балаева отметила, что именно с этих ценностей начинается преамбула Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией ООН.