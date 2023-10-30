Непреднамеренное... убийство

Вот уже больше недели в интернет-пространстве и СМИ не смолкает негодование казах­станцев по поводу смерти двух несовершеннолетних детей в Актау. Они погибли из-за соседки, которая возомнила себя профессиональным дезинсектором и решила избавить свое жилье от клопов, забыв предуп­редить о проводимой потравке проживающие рядом семьи.

В итоге пары ядовитого вещества проникли в квартиру этажом выше. Концентрация оказалась настолько высока, что ранним утром две бригады скорой помощи увезли семь пострадавших. Двоих – в детскую больницу, троих – во взрослую. Два тела доставили в городской морг. Погибшими оказались маленькие дети 2021 и 2022 годов рождения.

Оговоримся сразу: клопы для Актау – явление распространенное. Вот уже больше пяти лет горожане активно борются с этой напастью. Страдают целые подъезды, а порой и многоквартирные дома. При этом фраза «у нас дома клопы» в данном случае вовсе не значит, что люди ведут аморальный образ жизни и запустили свое жилье.

Почти каждый второй житель города так или иначе сталкивался с этой бедой. Возможно, именно поэтому город у Каспия насчитывает самое большое количество человеческих жертв химических обработок от паразитов.

Так, в период с 2019 года по настоящее время зарегистрировано девять смертельных случаев от отравления. Причем шестеро погибших – дети, другие три жертвы – женщины. Остановить безумие, казалось бы, можно было логическим запретом на продажу ядовитых веществ, а также строгим контролем над распространением листовок с объявлениями о «чудесном избавлении от клопов». Однако такая работа не проводится.

Более того, сразу после трагического случая со смертью двух детей произошел очередной эпизод отравления. На этот раз пострадавшая семья не стала дожидаться утра и при первых же признаках недомогания вызвала бригаду скорой помощи. Врачи успели вовремя.

Семью госпитализировали, соседей предупредили и хотели эвакуировать в безопасные мес­та, однако жители отказались уезжать из домов, сославшись на то, что их квартиры находятся далеко от очага распространения яда.

В обоих эпизодах хозяева квартир сообщали, что делали дезинсекции самостоятельно. Первая купила отраву (в виде таблеток) на рынке в Алматы, а вторая – на актауском базаре (серные дымовые шашки).

Ядовитые вещества действительно находятся в свободной продаже в любом городе страны. Более того, приобрести «избавление от паразитов» можно на самых популярных маркетплейсах, не выходя из дома. Без ограничений и каких-либо разрешительных документов.

Справедливости ради отметим, что не все случаи отравления были связаны с самовольной дезинсекцией. Несколько раз хозяева квартир заявляли, что нанимали «специалистов», которые обещали избавить жилье от клопов.

В итоге на сегодняшний день бесконтрольная продажа и отсутствие проверок малого и среднего бизнеса привели к девяти смертям и десяткам пострадавших. И это только в Актау, и только по официально подтвержденной статистике. Реальных же пострадавших может быть в сотни раз больше: недомогание, рвоту всегда можно объяснить пищевым отравлением, а «случайную» смерть собаки или кошки – несчастным случаем.

По мнению большинства, логическим выходом из ситуации стало бы ужесточение наказания за подобные правонарушения. Нужно добиться того, чтобы люди, зная о строгости закона, не решались продавать «опасные товары», не предлагали услуги дезинсекторов, будучи неуверенными в своей квалификации, и уж тем более боялись травить клопов самостоятельно.

Однако уроки идут не впрок. Так, в 2019 году на пять лет был осужден дезинсектор, по вине которого погибли 29-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. В 2020-м за смерть шес­тилетнего ребенка женщину осудили на два года лишения свободы. В 2021-м суд вынес приговор соседке, по чьей вине скончались мать и ее десятимесячный ребенок. Ее осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В 2022 году за смерть девочки-подростка и ее матери на пять лет был осужден мужчина, который, предложив услугу по дезинсекции насекомых своей знакомой, обработал ее квартиру опасным для жизни ядом первой категории.

Во всех случаях «отравители» использовали препарат «Квикфос», который не предназначен для истребления насекомых в жилых помещениях, но его легко можно найти на стихийных рынках в областных центрах. Правда, найти именно это средство на маркетплейсах нам не удалось.