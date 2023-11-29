Нерассказанными историями о насилии поделились казахстанки

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Они записали от руки реальные события из жизни и анономно поделились ими на выставке в Астане, посвященной борьбе против насилия, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

С 25 ноября по 10 декабря во всем мире проходит международная акция «16 дней активизма против гендерного насилия». К акции приурочено открытие интерактивной арт-инсталляции «По-честному...» в Астане.

На столичном вокзале «Нурлы Жол» создали пространство, в котором каждый желающий может и поделиться, и узнать о случаях насилия над женщинами и девочками в Казахстане. 

Мероприятие организовано при поддержке ООН в Казахстане. Здесь каждый участник вносит свою лепту в создание выставки и становится свидетелем пережитых, замолчаных, но незабытых историй, полных отчаяния и страха, вместе с тем стойкости, а иногда и смирения. 

Местный паблик опубликовал скриншотами анонимных записей жертв насилия, часть из которых представлена в данном материале.  

«Быть симпатичной девушкой в Казахстане – это высокий риск. Постоянно сталкиваться с харрасментом, начиная со школьной скамьи вплоть до наступления взрослого возраста.

После трех мест работы, среди которых были нацкомпании, где я постоянно сталкивалась с сексуальными домогательствами, я стала выбирать женские коллективы. Когда руководитель женщина, риск харассмента снижается, либо нужно работать на себя.

Пока это единственный выход, который я нашла, чтобы обезопасить себя».

«Муж моей абысынки – домашний тиран! Она вышла замуж в 16 лет. Родила дочку, и уже на протяжении 5 лет живет в страхе за себя и ребенка. Он ее не пускает в гости к родственникам и к своим родителям, она не может пойти в магазин за продуктами, постоянно сидит дома взаперти! Каждый раз поднимает на нее руку при ребенке. Ревнует к каждому столбу, даже к своим родным братьям. Сколько пытались ей помочь, но все без толку, он ее не отпускает, пугает покончить собой, были попытки суицида. Жаль ее...»

Фото: https://t.me/qumash_kz

«За 15 лет брака я подверглась избиениям со стороны мужа несколько раз (редко, но метко). Но самое обидное, что это было на глазах у маленьких детей. Им было страшно, они хотели помочь, но были бессильны. Однажды мы поругались с мужем по телефону, и он специально сорвался с работы, чтобы меня «наказать». Еще приехал вместе с младшим братом. Он сходу начал меня бить, дочке было 4 года, она была в ужасе, а его брат просто сидел в коридоре и ждал. Муж сломал телевизор, бил меня кулаками. Сейчас дочери 15 лет, и недавно она сказала, что очень хорошо помнит этот момент, и как тогда стала ненавидеть своего дядю, который просто сидел и не пытался помочь, несмотря на ее взгляд, полный мольбы о помощи».

«Я подверглась сексуальному насилию. Меня обманули друзья, каковыми я их считала до того момента. Оставили меня в квартире с одним незнакомым мужчиной, он очень хотел со мной познакомиться. Я очень просила отпустить меня, но увы! Думала заявить на него, но подруги отговорили».     

#выставка #насилие #женщины #истории

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