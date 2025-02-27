Несколько дней ведутся поиски пропавшего жителя Павлодарской области
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Полицейские рассказали о ходе поисков, сообщает Kazpravda.kz
24 февраля в 15.00 часов ушел из дома и не вернулся тридцатилетний Ерлан Шакенов. Инвалид третьей группы состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. При себе имеет сотовый телефон.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения. Одет: черная куртка с надписью REEBOK, темные штаны и обувь.
«Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего. Если Вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить по телефону 102. Анонимность гарантируется», – детализировали в правоохранительных органах.