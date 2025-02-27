Несколько дней ведутся поиски пропавшего жителя Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

24 февраля в 15.00 часов ушел из дома и не вернулся тридцатилетний Ерлан Шакенов. Инвалид третьей группы состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. При себе имеет сотовый телефон.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения. Одет: черная куртка с надписью REEBOK, темные штаны и обувь.