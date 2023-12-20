Несколько дней выносили мусор из квартиры павлодарского "Плюшкина"

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Участковому инспектору полиции Жанибеку Касымханову позвонили жители Павлодара и попросили помочь убрать мусор из квартиры соседа.

Выяснилось, что в одной из квартир по улице Кривенко в Павлодаре проживает 57-летний одинокий мужчина. Он имеет странную зависимость – складирует в 1-комнатной квартире мусор.

«У соседа заморозило трубу, и в доме не было отопления. Мы стучались к нему, но он не открывал нам двери. После этого мы вызвали полицию», – говорят соседи.