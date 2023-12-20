Несколько дней выносили мусор из квартиры павлодарского "Плюшкина"

Павлодарскому «Плюшкину» помогли расстаться с мусором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz
Участковому инспектору полиции Жанибеку Касымханову позвонили жители Павлодара и попросили помочь убрать мусор из квартиры соседа.
Выяснилось, что в одной из квартир по улице Кривенко в Павлодаре проживает 57-летний одинокий мужчина. Он имеет странную зависимость – складирует в 1-комнатной квартире мусор.
«У соседа заморозило трубу, и в доме не было отопления. Мы стучались к нему, но он не открывал нам двери. После этого мы вызвали полицию», – говорят соседи.
«Оценив ситуацию, позвонил в акимат, попросил помочь с вывозом мусора. Акимат выделил КамАЗ с прицепом. Несколько дней мы выносили мусор из квартиры. Потом сантехник отремонтировал трубу и подключил отопление», – рассказал страж порядка.