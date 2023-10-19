Несколько стран мира объявили трехдневный траур по погибшим в Газе

В мире
91

Главы нескольких государств объявили трехдневный траур по погибшим в Газе в результате ракетного удара по больнице, передает Kazpravda.kz по материалам мировых СМИ

Фото: kazpravda.kz

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Эрдоган подчеркнул, что жители Палестины являются для граждан Турции братьями и случившаяся трагедия не оставила никого равнодушным.

«В знак уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и гражданские лица, в нашей стране был объявлен трехдневный национальный траур», — написал турецкий лидер.

В указе, который Эрдоган прикрепил к своему посту, отмечается, что с момента обнародования документа и «до заката 21 октября будут приспущены флаги в стране и ее зарубежных представительствах».

Египет так же объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера.

"Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси решил объявить во всех частях Арабской Республики Египет трехдневный траур по невинным жертвам обстрела баптистской больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа и всем погибшим представителям братского палестинского народа", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа, передает палестинское агентство WAFA.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа.

"Глава Государства Палестина Махмуд Аббас объявил траур на три дня и поручил приспустить флаги в знак скорби по жертвам удара по больнице", - говорится в сообщении агентства.

Власти Сирии объявили с 18 октября трехдневный траур по погибшим в результате удара по больнице Аль-Ахли в городе Газа. Соответствующее заявление опубликовало агентство SANA.

"Правительство сирийской арабской республики объявляет всеобщий трехдневный траур на три дня, начиная с 18 октября 2023 года, в память о жертвах удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, - говорится в заявлении. - На этот период приспущены все флаги на территории Сирии и во всех ее посольствах за рубежом".

Ранее, власти Ирана и Ирака объявили трехдневный траур по жертвам ракетного удара по больнице в Газе.

#дети #Турция #Иран #больница #Египет #Палестина #траур #Ирак #Газа

Популярное

Все
Работа по призванию
Гектары просят влаги
Герои нашего времени
С огнем в неравном бою…
Всегда думать о других
Де-факто: курс на «антибюро»
День духовного согласия
И имя им – пассионарий!
Кадры для нового времени
Школа мужества
В Стране высоких трав
Как отметят День Республики в Алматы
Достойная оценка
Цель и миссия выполнимы
Три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков удалено с OLX
Шансы повысились
В службе поможет техника
Спасибо за труд ваш нелегкий!
Цифровой двойник региона
Справедливость восстановлена
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Без языка нет нации
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Тайна старого колодца
Победы в Турции и Японии
Скачет как косуля, летает как птица
Из этого растения сшили первые джинсы
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Почему бережливость не в тренде
Сокровище предков
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

В Финляндии решили судьбу тренера сборной после поражения о…
Траур в память о жертвах удара по больнице в Газе объявили …
Жителям Газы грозит вспышка инфекционного заболевания, заяв…
Более 300 тысяч детей покинули дома в результате войны Изра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]