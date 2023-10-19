Несколько стран мира объявили трехдневный траур по погибшим в Газе

Главы нескольких государств объявили трехдневный траур по погибшим в Газе в результате ракетного удара по больнице, передает Kazpravda.kz по материалам мировых СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Эрдоган подчеркнул, что жители Палестины являются для граждан Турции братьями и случившаяся трагедия не оставила никого равнодушным.

«В знак уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и гражданские лица, в нашей стране был объявлен трехдневный национальный траур», — написал турецкий лидер.

В указе, который Эрдоган прикрепил к своему посту, отмечается, что с момента обнародования документа и «до заката 21 октября будут приспущены флаги в стране и ее зарубежных представительствах».

Египет так же объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера.

"Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси решил объявить во всех частях Арабской Республики Египет трехдневный траур по невинным жертвам обстрела баптистской больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа и всем погибшим представителям братского палестинского народа", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа, передает палестинское агентство WAFA.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа.

"Глава Государства Палестина Махмуд Аббас объявил траур на три дня и поручил приспустить флаги в знак скорби по жертвам удара по больнице", - говорится в сообщении агентства.

Власти Сирии объявили с 18 октября трехдневный траур по погибшим в результате удара по больнице Аль-Ахли в городе Газа. Соответствующее заявление опубликовало агентство SANA.

"Правительство сирийской арабской республики объявляет всеобщий трехдневный траур на три дня, начиная с 18 октября 2023 года, в память о жертвах удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, - говорится в заявлении. - На этот период приспущены все флаги на территории Сирии и во всех ее посольствах за рубежом".

Ранее, власти Ирана и Ирака объявили трехдневный траур по жертвам ракетного удара по больнице в Газе.