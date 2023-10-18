Траур в память о жертвах удара по больнице в Газе объявили в Иране и Ираке

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Правительство Ирана объявило 18 октября днем национального траура в память о жертвах удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек.

"После военного преступления и варварского нападения сионистского режима на больницу в Газе, геноцида угнетенного народа и убийства сотен невинных мужчин, женщин и детей правительство Исламской Республики Иран объявило среду днем национального траура", - говорится в заявлении, опубликованном на странице правительства в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в Газе. Аналогичное решение приняли власти Ирака "из уважения к невинным душам, которые стали жертвами молчания международного сообщества". Премьер-министр Ливана Наджиб Микати также объявил 18 октября днем национального траура.

Власти Ирака объявили трехдневный траур по всей стране по жертвам разбомбленной баптистской больницы в секторе Газа, говорится в сообщении представителя правительства Ирака Басем аль-Авади.

Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".