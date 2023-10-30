Несколько Telegram-ботов заблокировали в Казахстане

Один из них нарушал конфиденциальность граждан и безопасность их персональных данных

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В МЦРИАП РК пресекли деятельность Telegram-бота, нарушающего конфиденциальность граждан и безопасность их персональных данных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках проводимой работы по пресечению незаконной деятельности telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным граждан Республики Казахстан, на сегодня при взаимодействии с администрацией Telegram заблокирована деятельность 8 Telegram-ботов. При этом 28 октября текущего года была пресечена деятельность Telegram-бота, который представлял серьезную угрозу конфиденциальности граждан и безопасности их персональных данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование таких Telegram-ботов позволяет их владельцам получить доступ к персональным данным, таким как ID, имя, фамилия, никнейм, раздел "о себе" и язык, установленный в приложении.

Кроме того, по информации министерства, это может привести к утрате контроля над аккаунтом или параллельному использованию, такому как доступ к переписке и возможность отправки сообщений от имени пользователя.

"В целях минимизации рисков утечки персональных данных и пресечения фактов незаконного их сбора и обработки призываем граждан не использовать и не популяризовать подобные Telegram-боты, а также не оставлять свои персональные данные в общедоступных источниках и социальных сетях. В случае обнаружения подобных Telegram-ботов МЦРИАП РК просит граждан сообщать об этом напрямую в министерство для предотвращения нарушений прав граждан на защиту персональных данных", - добавили в пресс-службе.