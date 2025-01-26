Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах

Преступники проникли в музей, устроив взрыв, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
Целый ряд ценных экспонатов был похищен из голландского музея Дренте, где проходит выставка сокровищ древней Дакии, сообщает ArtDependence.
Было похищено несколько артефактов, включая три золотых браслета и золотой шлем Коцофенешти, датируемый примерно 450 г. до н.э., который был предоставлен для выставки Национальным историческим музеем Румынии.
Всего на выставке было представлено более 600 золотых и серебряных экспонатов из по меньшей мере 15 музеев Румынии.
Преступники проникли в музей, устроив взрыв, которым выбило несколько окон. На выставке была усилена охрана, непосредственно в зале охранников не было.
Полиция проверяет информацию о подозрительном автомобиле. Другой информации о преступлении пока нет.
Сообщается также, что голландская полиция обратилась за помощью к Интерполу.
Делегация из Румынии должна прибыть в воскресенье, 26 января. В музее Дренте подчеркивают, что подобных инцидентов не было за всю его 170-летнюю историю.
Похищенные артефакты относятся к периоду существования древнего государства Дакия (современная Румыния), которая была завоевана римлянами в 106 г. н.э. Представленные экспонаты ранее никогда не выставлялись на международном уровне в таком объеме.