фото Валерия Бугаева

Весенние Беспаловские вернисажи для Павлодара уже вроде традиции – эмоции, которые зритель получает на таких мероприятиях, созвучны энергии апрельских солнечных дней.

Неудивительно, ведь Галина Беспалова – женщина-солнце, поднимающая настроение своей улыбкой, смехом и песней.

«Я так люблю музыку, что просто не могу без нее. Пою всегда, пою везде», – не раз признавалась Галина Яковлевна в многочисленных интервью. Но все же главная страсть ее жизни – живопись.

Галина рисовала с раннего детст­ва и не представляла для себя другой профессии, кроме художника. Первые краски достались ей в подарок от Анастасии Цветаевой, сестры известной поэтессы и тоже творческой личности, писательницы, которая долгое время жила в Павлодаре. Перед поступлением в Алма-Атинское художественное училище Галина ходила на уроки к известному павлодарскому художнику Панко Величко, который тогда работал на Павлодарской студии телевидения.

Живописно-педагогичес­кое отделение Алма-Атинского художест­венного училища им. Н. В. Гоголя Галина окончила успешно и вернулась в родной город. С 1977 года работала в художественно-производственных мастерских. Четверть века, с 1979 по 2002 год, преподавала в детской художественной школе № 1 и является одним из ее основателей, почти десятилетие вела курс живописи в художественном колледже. В ее творческо-послужном списке множество интересных фактов, ведь Беспалова расписывала стены кафе и ресторанов, писала порт­рет Брежнева в три этажа, работала художником-оформителем в журнале, иллюстрировала книги, заливала ледяные горки вместе с мужем Евгением Моск­виным, готовила сценографии к спектаклям. А какие шляпки мастерила Галина Яковлевна! Причудливые головные уборы стали ее брендом и частью образа.

В 2005 году художница серьезно увлеклась батиком – росписью по шелку, а также дизайном одежды, создав несколько десятков летящих шелковых платьев и палантинов. И в этом направлении Галина Яковлевна получила признание не только зрителей, но и коллег по модному цеху. Ее коллекцию женской одежды «Шелковый путь» в 2007 году на международном конкурсе в Алматы по достоинству оценил председатель жюри – модельер Вячеслав Зайцев, отметив расписные шлейфы беспаловских нарядов и выделив автора из почти 150 талантливых мастеров Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Стоит отметить, что тут очень пригодился опыт непростых 90-х, когда художница подрабатывала портнихой и невероятно качественно шила на заказ самую разнообразную одежду.

К слову, батики Беспаловой носят звезды казахстанской и российской эстрады – Роза Рымбаева и Надежда Бабкина. В платье ее росписи в институте музыки в Лос-Анджелесе выступала павлодарская исполнительница романсов Светлана Немолочнова. Певица говорит, что платья от Беспаловой счастливые и приносят удачу. Правда, сейчас художница признается, что это – уже пройденный этап, ведь ее творческая, любознательная натура требует постоянного поиска.

Многим павлодарцам, даже далеким от искусства, Галина Беспалова известна как портретистка – неудивительно, ведь она первой в городе провела художественную выставку картин исключительно этого жанра. В свое время она была даже награждена премией акима Павлодара за серию порт­ретов известных людей города. В образах своих современников Галина Яковлевна как будто рассказывала о жизни и о себе.

Написание портретов и работу с учениками художница и сейчас называет важнейшей для себя деятельностью. «Мне вообще нравится человек, я люблю рассматривать его, наблюдать за людьми, делать наброски, у меня их очень много. И с годами желание встречаться, наблюдать и делать наброски только возрастает. Человек – это такая глубина. Мне повезло в моей жизни общаться с людьми очень интересными», – признается Беспалова, и хотя строгого учета своим работам она не вела, говорит, что только порт­ретов ее руки несколько сотен. Ну и приятно осознавать, что на земле останется след – ее работы и ученики, продолжатели дела.

Сейчас с молодыми талантами член Союза художников Казахстана работает в своей студии – помогает поступать в вузы, поставить руку, делится опытом. Часть из созданного учениками Беспаловой вошла в экспозицию нынешней выставки «Неслучайные штрихи», где собрано 105 работ – это разнообразие сюжетов, портретов, пейзажей и натюрмортов, акварель и масло, пастель и карандаш.

Беспалова рада, что воспитывает любовь к искусству, ведь это тоже формирует характер человека, взращивает в нем любовь ко всему живому. «Без любви в этом мире прожить невозможно, – говорит художница. – А потому надо жить, любить, творить, сажать деревья, воспитывать детей, ценить семью, друзей. Пусть всегда будет мир на земле, и тогда мы все в нем будем счастливы».