Нет оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества Казахстана и России – Токаев

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы многопланового казахско-российского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Приветствуя Владимира Путина, Касым-Жомарт Токаев отметил успешное развитие двусторонних отношений.

"Действительно, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства. В этом году мы отмечаем очень большую дату — 30-летие установления дипломатических отношений. 30 лет назад был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2013 году этот Договор был дополнен новым документом о союзнических отношениях между нашими странами, который был подписан Вами. Поэтому основа очень хорошая", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана выразил удовлетворение развитием динамики торгово-экономического сотрудничества, указав на серьезные результаты в промышленной кооперации. Он отметил, что в прошлом году обьем торговли составил 24,5 млрд долларов. По словам Главы государства, по этому показателю Россия занимает первое место среди партнеров Казахстана.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил активное взаимодействие в рамках международных организаций, в том числе по линии ООН и других международных институтов.

"В этом году Казахстан председательствует в СНГ. В октябре состоится саммит СНГ. Очень сильно рассчитываем на Ваше личное участие. Тем более Россия играет важную роль в Содружестве Независимых Государств. Это действительно приоритетное направление сотрудничества на международном формате", — сказал он.

Президент Казахстана акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в условиях современных геополитических реалий.

"Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость "сверки часов" с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно взаимодействуют друг с другом. Жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать. В целом у нас есть все основания, чтобы быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество. Я в этом плане с Вами согласен. Нас объединяет общая граница — самая протяженная сухопутная граница в мире, которая полностью делимитирована. Каких-либо оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет! Я лично как Президент Республики Казахстан настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах", — подчеркнул лидер Казахстана.

В свою очередь Президент России, приветствуя Касым-Жомарта Токаева в Сочи, выразил благодарность за принятие его приглашения.

"Спасибо, что приняли приглашение. Мы с Вами встречаемся регулярно. Совсем недавно виделись, но договорились увидеться здесь в Сочи. У нас очень большой объем работы. И этот год особенный. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. Активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно.Министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе совместные в рамках ОДКБ учения и так далее. Товарооборот растет, в прошлом году он вырос на 34,4 %, в этом году за первые 5 месяцев текущего подрос почти на 9%, 8,8%. Растут инвестиции с обеих сторон. Российские, по-моему, достигли 18 млрд долларов, казахстанские в Россию – четыре с половиной примерно. Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологических сферах, в том числе в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнерства, — подчеркнул российский лидер.