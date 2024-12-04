Неудовлетворительной назвала Дуйсенова ситуацию в сфере трудовых отношений

По её словам, нужно работать не с последствиями проблем, а с их причинами

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова провела заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Представители центральных государственных органов, объединений профсоюзов, союза работодателей и заместители акимов областей рассмотрели меры, предпринятые компанией АО «Qarmet» для обеспечения безопасности труда и улучшения условий труда для своих сотрудников.

С докладом по данному вопросу выступил генеральный директор предприятия Вадим Басин. По его словам, акционерное общество продолжило реализацию нескольких проектов, направленных на предотвращение производственных травм и повышение уровня безопасности труда. В результате количество случаев временной нетрудоспособности из-за травм снизилось на 60% по сравнению с 2023 годом. Были внедрены инновационные системы в области безопасности труда, в том числе автоматизация соответствующих процессов.

63,7% сотрудников компании заключили договоры обязательного социального медицинского страхования, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом.

Акционерное общество также активно сотрудничает с государственными инспекторами труда и проводит проверки, направленные на устранение нарушений в сфере безопасности труда.

Вице-премьер высоко оценила работу компании и отметила необходимость продолжения предпринятых мер. Также было подчеркнуто, что следует уделить особое внимание мерам, предусмотренным в рамках концепции безопасного труда.

В ходе заседания была выражена критика в адрес работы трехсторонних комиссий на отраслевом и региональном уровнях.