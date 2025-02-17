Неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки, в виде дождя и снега.

Также по всей республике ожидается гололед, усиление ветра и туман.

Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется, отметили синоптики.