Неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие трое суток синоптики «Казгидромета» прогнозируют колебания температуры. На севере, востоке страны ожидается снег с низовой метелью, на западе - осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, сообщает Kazpravda.kz

«В течение периода на территорию Казахстана, сменяя друг друга, будут поступать воздушные массы атлантического и арктического происхождения. В связи с чем ожидается колебание температуры воздуха в северной половине республики от 15-25 до 10-18 мороза, в южной - от 10-15, в горных районах Алматинской области и области Жетісу - 20-25 мороза до 5-13, в горных районах - 16-21 мороза», – отметили в метеослужбе.

Там же добавили, что на западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается. По всей стране прогнозируется усиление ветра и туман.