Неустойчивую погоду в Казахстане 1 июля прогнозируют синоптики
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на сегодня, 1 июля, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков.
"Местами ожидаются усиление ветра, на севере – туман", - проинформировали синоптики.
В Акмолинской области ночью и утром местами будет туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
В Северо-Казахстанской области местами - туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области местами шквал, град, в Мангыстауской области с пыльной бурей, В Актюбинской области местами – град.
В Туркестанской, на большей части Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, добавили в Казгидромете.