В наши дни знакомство в со­циальных сетях стало настолько привычным, что давно не вызывает ни удивления, ни вопросов. Столько людей чуть ли не ежедневно находят благодаря цифровому общению друг друга, создают счастливые семьи. А еще это так удобно: не выходя из дома сделал пару кликов в телефоне – и вот уже вы, счастливый, переживаете прелести первого свидания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Но у онлайн-знакомств сущест­вует и оборотная сторона: за яркими фото и красивыми рассказами порой скрывается совсем другая реальность. В этом пришлось убедиться жителю Косшы, у которого свадьба так и не состоялась.

Как сообщила пресс-служба областного департамента полиции, правоохранители города Косшы сейчас разбираются с делом о мошенничестве, о котором, пожалуй, можно снять фильм. 28-летний мужчина стал жертвой обмана виртуальной невесты и в итоге лишился 1,5 млн тенге.

Романтическая история с неприятными последствиями началась в августе 2025 года, когда молодой человек познакомился в соцсетях с симпатичной девушкой. Она представилась уроженкой Шымкента, рассказала, что ее семья проживает там же. Вскоре романтические отношения перешли в офлайн-формат. А после нескольких встреч молодые люди решили жить вместе, арендовав квартиру в столице.

Серьезно настроенный мужчина познакомил невесту со своими родственниками. А вот она почему-то не торопилась представить жениха своей родне, чему он, впрочем, не придал особого значения – дескать, успеется. Через полтора месяца жених, узнав о том, что станет папой, решает узаконить их отношения. Его обрадованные родственники начинают подготовку к свадьбе. Молодые в целях экономии переез­жают из столицы в Косшы, где снимают жилье подешевле. Но в какой-то момент невеста исчезла и перестала выходить на связь, игнорировала телефонные звонки и сообщения…

Обескураженный жених, поняв, что стал жертвой обмана, 31 января подал заявление в полицию. Стражам порядка он сообщил, что его сожительница под предлогом подготовки к свадьбе и выплаты калыма обманным путем завладела денежными средствами. По словам заявителя, его родители передали через девушку будущим родственникам 950 тыс. тенге в качестве залога на покупку квартиры, а также приобрели для будущей невестки золотые украшения на сумму более 600 тыс. тенге – всего отдали 1,5 млн тенге.

Между тем, как выяснили правоохранители, новоявленная невеста уже была замужем и имеет троих детей! По данному факту с явными признаками мошенни­чества возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут женщину. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Полицейские призывают граж­дан соблюдать осторожность при знакомствах в соцсетях, напоми­нают об элементарных мерах безо­пасности и особенно рекомендуют не передавать деньги и ценные вещи людям, с которыми вы знакомы непродолжительное время.