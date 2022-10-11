Невиноватая я!

Один англичанин как-то раз объяснил мне принцип упот­ребления пассивного залога: «Всегда используйте его, когда вы хотите снизить уровень своей ответственности. Не вы сделали ошибку. Ошибка была сделана».

Очень удобно, а главное – закономерно в мире, где никто не хочет брать на себя ответственность. И ведь всегда находят, на кого свалить вину.

Возьмем, к примеру, городской автобус, у которого в расписании четко прописан интервал 15–20 минут. Что характерно, время ожидания на остановке явно превышает эти цифры. Народ волнуется, злится. Как следствие, срывают раздражение на водителе, который тоже не остается в долгу. Что ж он, крайний что ли? В итоге вина перекладывается на бесконечные пробки в час пик.

А еще аварии что ни день, потому что и пешеходы, и водители увле­чены происходящим на экране смарт­фона, а не тем, что под носом творится. Ох уж эти новые технологии! Откровенно говоря, самые виноватые у нас погода, технологии и государство, ведь не брать же вину на себя в самом деле! А вот не мешало бы, как по мне.

Если бы некоторые представители рода человеческого научились брать на себя ответственность и признавать собственные ошибки, глядишь, злобы, зависти и ненависти в мире поубавилось бы.

Буквально на днях случилась в нашем подъезде такая история. Совет дома во главе с председателем пошли по должникам за коммуслуги с целью вырубить электричество. Причем этот момент решался на общем собрании, все были согласные, даже в протоколе отразили.

И вот добрались они до квартиры местной «странной», как мы любя ее зовем. Тетка в целом хорошая, даже милая, когда с ней не спорят. Но вот бывают моменты (должно быть, звезды не так выстраиваются на небосводе), когда эта знойная женщина становится воплощением абсурда.

Как правило, коммуналку она оплачивает вовремя, но иногда пропадает на пару месяцев, и дозвониться невозможно. Она даже не отключает телефон, а меняет номер. Полумерами не обходится, так сказать.

В общем, задолженность составила около ста тыщ, что для нашего маленького домика значительная сумма. Тут, кстати, не мешает упомянуть момент перехода на ОСИ, где теперь все виноватые, не успев толком вникнуть в процесс. Самое смешное, при работе КСК, как сейчас помню, косяков и жалоб было не меньше, однако же степень вины другая, ну да ладно, что уж теперь.

Короче говоря, свет отключили. Но пришлось пригласить участкового во избежание рукоприкладства, медика с первой квартиры и сисадмина из шестой для оперативной съемки. Ибо наша любимая соседка собралась подавать в суд на совет дома, вот и решили все зафиксировать, так сказать, для объективности восприятия.

Чтоб вы понимали весь комизм ситуации, однажды наша «героиня» обвинила в домогательствах соседа, поздравившего ее с праздником 8 Марта.

И вот как так получается: товарищ, ознакомленный с правилами, их бессовестным образом игнорирует, а виноваты в итоге те, кто добивается справедливости?

Еще был случай. Конфликтовали как-то коллеги моей подруги на работе. Причем одна была очевидно виновата в произо­шедшем, а вторая отстаивала свои права. Виноватая ответственность брать на себя не захотела, а сочла необходимым обозлиться.

Прошло несколько лет после той нехорошей ситуации, однако же в отношениях девушек ничего не изменилось. И это не самым благоприятным образом отразилось на рабочем процессе. А ведь если бы человек потрудился взять на себя ответственность за свою ошибку и просто извиниться, не было бы проблем.

А еще говорят, кто везет – на том и едут. Ну тут уж сам виноват, ничего не попишешь. Как в том анекдоте: «Дорогой, тут сыр закончился! – Надо говорить не «закончился», а «я сожрала весь сыр». Ответственность надо нести, милая, ответственность».