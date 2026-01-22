Незаконная миграция: фиктивные документы и 500 доверенностей изъяла полиция в Мангистау

Закон и Порядок
114

Министерством внутренних дел ведется системная работа по пресечению каналов незаконной миграции

Фото: Polisia.kz

Так, 19 января в Жанаозене Мангистауской области пресечена деятельность устойчивой преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали вознаграждение.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты более 500 нотариальных доверенностей, иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители и средства связи.

В отношении организаторов начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса ”Организация незаконной миграции”.

 

#полиция #Мангистау #миграция

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Новые легенды создают дети
Бдительность полиции защитила от потерь
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Школа мастерства
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Творческий дождь
Чтобы город жил в тепле
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Воинской части – 65 лет
Цифровая повестка региона
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Опыт врачей и точность технологий
Путь народа – путь человека
Чуть не отдала полмиллиона
Как избежать финансовых ловушек
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Не диктуйте код из SMS: Генпрокуратура раскрыла новую схему…
В Алматы сносят 4-этажное здание
Партию меда незаконно перевозили транзитом через Казахстан
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]