Министерством внутренних дел ведется системная работа по пресечению каналов незаконной миграции

Фото: Polisia.kz

Так, 19 января в Жанаозене Мангистауской области пресечена деятельность устойчивой преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали вознаграждение.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты более 500 нотариальных доверенностей, иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители и средства связи.

В отношении организаторов начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса ”Организация незаконной миграции”.