Незаконная регистрация грузовиков в спецЦОНе: махинационная схема устранена

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» информирует о том, что в рамках данного уголовного дела Служба внутренней безопасности центрального аппарата оказала полное содействие следственно-оперативной группе ДЭР Карагандинской области.

«Установлено, что задержанные сотрудники, с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей, вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Отметим, что в 2021 году в системе отсутствовала интеграция с базами данных госорганов, что позволяло вносить недостоверную информацию. Впоследствии, совместно с уполномоченным органом, была внедрена новая информсистема, которая позволила исключить ручной ввод данных транспортных средств и, тем самым, была устранена махинационная схема», – проинформировали в НАО.