Сигареты на 200 млн тенге пытались незаконно провезти в Казахстан

КНБ пресек незаконный ввоз крупных партий табачных изделий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

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Как сообщается, с начала текущего месяца Пограничной службой КНБ Республики Казахстан в автомобильных пунктах пропуска «Сырым» в ЗКО, «Сыпатай батыр» и «Карасу» в Жамбылской области пресечены попытки незадекларированного провоза более 380 тыс. пачек сигарет на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Табачные изделия были обнаружены в специально оборудованных тайниках транспортных средств, отметили в КНБ.

Для дальнейшего разбирательства изъятый груз передан в департаменты экономических расследований указанных областей, добавили в комитете.