В одном из частных домов города 23-летний житель Акмолинской области проводил религиозные занятия и обряды с участием несовершеннолетних

Фото: Polisia.kz

При проверке выявлены факты нарушения законодательства в сфере религиозных отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что в одном из частных домов города 23-летний житель Акмолинской области проводил религиозные занятия и обряды с участием несовершеннолетних. Занятия проходили в помещении благотворительной организации, не имеющей статуса религиозного объединения и не предназначенном для религиозной деятельности. Под ее вывеской проводилось религиозное обучение и миссионерская деятельность без регистрации, с использованием религиозной литературы.

Ранее суд ликвидировал данную организацию. По факту нарушений законодательства суд признал мужчину виновным в двух правонарушениях. Компетентные органы подчеркивают, что религиозная деятельность должна осуществляться строго в рамках закона.

