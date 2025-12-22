В одном из частных домов города 23-летний житель Акмолинской области проводил религиозные занятия и обряды с участием несовершеннолетних
При проверке выявлены факты нарушения законодательства в сфере религиозных отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Установлено, что в одном из частных домов города 23-летний житель Акмолинской области проводил религиозные занятия и обряды с участием несовершеннолетних. Занятия проходили в помещении благотворительной организации, не имеющей статуса религиозного объединения и не предназначенном для религиозной деятельности. Под ее вывеской проводилось религиозное обучение и миссионерская деятельность без регистрации, с использованием религиозной литературы.
Ранее суд ликвидировал данную организацию. По факту нарушений законодательства суд признал мужчину виновным в двух правонарушениях. Компетентные органы подчеркивают, что религиозная деятельность должна осуществляться строго в рамках закона.