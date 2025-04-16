Приговор вступил в законную силу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Скрин с видео АФМ

В столице вынесли приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса.



Сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге.



В ходе обыска изъято 1 257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция.

«Приговором суда они признаны виновными по ст.214 ч.2 УК, и им назначено наказание в виде штрафа. Судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: 2 автомашины (Toyota Camry, Nissan Juke), а также майнинговое оборудование.



Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге», - говорится в сообщении суда.

Приговор вступил в законную силу.