Незаконный игорный бизнес организовал житель Шымкента в TikTok

Оборот денег за последний месяц у него составил 15 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть «TikTok», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как выяснилось организатором игры «Тринка Шамай» является гражданин 1995 г. р., который вел стримы с четырех аккаунтов.

Подозреваемый признался, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли - купил у незнакомых ему людей аккаунты в ТикТок и банковскую карту, куда и поступали деньги.

"В качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, карточные автоматы, игральные карты, список имен игроков. В ходе анализа банковского приложения, установленного на мобильный телефон, было выявлено, что общий оборот денег за последний месяц составил 15 млн тенге. Другие обстоятельства выясняются", – проинформировали в АФМ.