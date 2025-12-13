Фото: Polisia.kz

В Караганде в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" пресечен факт незаконного оборота электронных сигарет, сообщает Polisia.kz.

12 декабря сотрудники полка патрульной полиции управления полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью остановили автомобиль Hyundai на улице Назарбаева. В ходе осмотра транспортного средства в салоне была обнаружена и изъята крупная партия запрещенной продукции — 170 электронных сигарет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Департамент полиции напоминает, что ввоз, производство, хранение и реализация некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, а также ароматизаторов и жидкостей для них запрещены законодательством Республики Казахстан и влекут предусмотренную законом ответственность.