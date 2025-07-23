Незаконный оборот вейпов: Генпрокуратура сделала важное заявление

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

С начала года зарегистрировано 16 фактов ввоза вейпов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание с представителями АФМ по вопросам ответственности за незаконный ввоз вейпов, сообщает Kazpravda.kz 

По данным главного надзорного органа, Уголовный Кодекс дополнен статьей 301-1, касающейся ответственности за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (т.е. вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Частью второй данной статьи предусмотрена уголовная ответственность за ввоз вейпов на территорию республики независимо от их количества.

«С начала года зарегистрировано 16 фактов ввоза вейпов, из них 9 дел направлены в суд, по остальным осуществляются расследования. Так, на скамье подсудимых оказалась 24-летняя гражданка Казахстана, которой инкриминировали незаконный ввоз 5 вейпов. Приговором районного суда последняя осуждена к 1 году ограничения свободы», – сказано в информации.

Кроме того, анализ показал, что граждане недостаточно осведомлены об имеющейся уголовной ответственности за ввоз вейпов.

В этой связи по поручению Генпрокуратуры транспортные прокуроры провели масштабные разъяснительные акции в аэропортах, на вокзалах и таможенных постах: размещены баннеры, видеоролики, о чем установлены урны для добровольной сдачи вейпов. После начала кампании новые уголовные дела по ввозу среди граждан и туристов не регистрировались.

Сотрудники главного надзорного органа предупреждают, что ввоз вейпов на территорию республики, независимо от количества, является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ч.2 ст.301-1 Уголовного кодекса с назначением наказания до двух лет лишения свободы.

#Генпрокуратура #заявление #вейпы #оборот

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