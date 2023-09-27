Независимое и справедливое правосудие

Общество
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Кадиша Ныгмет

Астана становится привлекательной площадкой для рассмотрения международных коммерческих споров.

К такому выводу пришли экс­перты юридической конференции в столице, посвященной специфике арбитража. Арбит­раж – это альтернатива традицион­ным судебным разбирательствам и часто используемый метод рассмотрения споров, в том числе и инвестиционных. Преимущества арбитража обсуж­дали участники конференции «Евразийские дни арбитража», которая была организована Международным арбитражным центром МФЦА (МАЦ) и юридической компанией Herbert Smith Freehills.

Ведущие арбитры мирового уровня посетили Казахстан. Для инвесторов важно знать, что в Астане имеется возможность разрешить свой спор путем арбитража, используя международные стандарты и лучшую мировую практику.

– Мы хотим привлечь больше инвесторов в Казахстан. Поэтому, проделав всю эту колоссальную работу вместе, создав сообщест­во арбитров и медиаторов, сот­рудничая с мировой элитой в области международного арбит­ража, сможем укрепить доверие и взаимопонимание с инвесторами. Если они вкладывают свои деньги в Казахстан, они получат абсолютно гарантированное, независимое, беспристрастное, справедливое правосудие в арбитражном центре и стопроцентное исполнение решения, если выиграют это дело. Таким образом, их законные права будут защищены самым строгим образом. Наличие Суда МФЦА и МАЦ в Казахстане делает страну привлекательным и надежным местом для инвестиций и гарантирует защиту всех прав, что является решающим фактором для инвестирования, – отметил регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.

Статистические данные говорят за себя: арбитражные решения растут уверенными темпами, и возможность привлечь лучших арбитров делает МАЦ и Астану привлекательной площадкой для рассмотрения инвестиционных споров. К примеру, в Казахстане растет количество рассматривае­мых судебных и арбитражных дел с возрастающей сложностью и стоимостью коммерческих споров наравне с ведущими финансовыми центрами мира, такими как Лондон, Дубай, Катар, Гонконг. С начала деятельности с 1 января 2018 года по состоянию на 20 сентября 2023 года в Суде МФЦА и МАЦ рассмотрено 2 281 дело, среди которых 76 судебных решений, 447 арбитражных решений и 1 758 соглашений об урегулировании спора путем медиации. Все решения исполнены на территории Казахстана на 100%. Это беспрецедентное количество дел для аналогичных организаций, функционирующих в коммерческих финансовых центрах за такой короткий период времени.

– Сумма самого крупного дела составила 330 миллионов долларов, а общая стоимость дел превысила 686 миллионов долларов. Дела затрагивали все области коммерческих споров, с которыми сталкиваются инвесторы и предприниматели, включая исполнение условий договоров в области строительства, банковского дела и финансов, а также имущественные и трудовые споры. Инвесторы из 27 стран, ведущие бизнес в Казахстане, включая крупные энергетические корпорации, такие как «Тенгизшевройл», включили площадку Суда МФЦА и МАЦ в более чем 7 500 бизнес-контрактов и выбрали Суд МФЦА и МАЦ для разрешения своих инвести­ционных споров, – добавил регис­тратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ.

– МАЦ существует чуть больше пяти лет, и мы достигли отличных результатов, рассмотрев более 2 000 дел за такой небольшой срок. Мы смогли сформировать собственный реестр высококлассных арбитров из казахстанских и зарубежных экспертов, профессионалов своего дела. И самое главное – теперь Астана и МАЦ представлены на карте мира как лучший центр по рассмотрению коммерческих споров в регионе Евразии. И конференция по арбитражу, которая состоялась в Астане с участием профессионалов международного уровня, это подтверждение того, как МАЦ гармонично вписался и имеет крепкие связи с мировым арбит­ражным сообществом, – отметил Томас Крюммель, председатель МАЦ.

Трехдневную конференцию посетили порядка 180 действующих адвокатов и арбитров, корпоративных юристов, экс­пертов и практиков в области арбит­ража, а также представителей государственных органов и научных кругов Казахстана, США, Великобритании, стран Европы и Азии. Участники обсудили современную арбитражную практику, возможности, проблемы и пути их решения для бизнеса в странах Евразии. В рамках конференции была также презентована книга по международному арбитражу.

#Астана #площадка #споры #юридическая конференция

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