Независимость, свобода, суверенитет АНК 4 марта 2025 г. 2:00 33 Ахмед Мурадов, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», член Ассамблеи народа Казахстана Наше братство и дружба скреплены традициями Великой степи фото из архива "КП" Вот уже 30 лет Ассамблея народа Казахстана достойно осуществляет свою историческую миссию, выступая надежным помощником Президента в реализации задач по построению Справедливого Казахстана – сплоченного, крепкого государства, способного устоять перед любыми вызовами. Костяком АНК служат этнокультурные объединения. Создаваться они начали еще до появления ассамблеи, отвечая на потребность граждан и общества в объединении. Центры собирали под своим шаныраком людей по этническому признаку, но скоро стало понятно, что нужна общая платформа, способная консолидировать всех вокруг общих целей и идей. Это было критически важно в условиях кризисов и нестабильности первых лет становления Казахстана как суверенного государства. В Актау (в то время Шевченко), который был многонациональным городом (в регионе работали люди со всего Советского Союза), начали решать этот вопрос с привлечением всех конструктивных общественных сил. При поддержке руководства региона была проведена большая конференция, на которой предстояло ответить на архиважные вопросы. Как не допустить разрозненности в обществе? Как обеспечить стабильность, единство и мирную жизнь? Как укрепить доверие друг к другу?.. Для поиска ответов собрали лидеров всех общественных организаций, руководителей различных клубов, национально-культурных центров, работавших к тому времени в области более трех лет. Итогом стало создание в 1992 году новой организации – совета «Народное Согласие». Председателем избрали известного в регионе руководителя общества «Парасат» Жаздырхана Сейдалиева, я же как инициатор форума стал его заместителем. С региональными властями и правоохранительными органами была достигнута договоренность о немедленном реагировании на все вопросы, которые поднимаются на площадке этого совета. Общественники и руководство области взяли на себя взаимные обязательства по обеспечению мира и согласия в регионе. Опыт был замечен руководством страны. И развитием данной идеи и формата взаимодействия стало создание Ассамблеи народов Казахстана – соответствующий Указ был подписан Президентом РК 1 марта 1995 года. Первая сессия состоялась тогда же – в марте, и повестка дня сразу обозначила цели и задачи новой структуры – «За мир и согласие в нашем общем доме». Институционализация диалога между государством и обществом в такой важной сфере, как межэтнические отношения помогла сохранить стабильность в обществе, избежать негативных сценариев развития, не допустить конфликтов на межэтнической почве. Кроме того, был заложен фундамент для консолидации людей, формирования чувства ответственности всех казахстанцев за свое будущее, за свою страну. Первые заседания Совета АНК можно было сравнить с заседаниями Правительства, где руководители общественных объединений ставили вопросы, а руководители государственных органов моментально реагировали и решали насущные проблемы. А их было немало. В непростых спорах приходили к консенсусу, и это усиливало взаимное доверие и уважение. Ассамблея стала для нас большим домом, в котором каждый мог быть услышан и понят. Ассамблея давала людям возможность сохранять этническую идентичность, параллельно формируя идентичность гражданскую, сплачивая народ в единую нацию, взяв на вооружение принцип «Единство в многообразии», который и сейчас остается главенствующим. В результате наше этническое многообразие стало стратегическим ресурсом и драйвером развития, а не фактором нестабильности и регресса, как предрекали в начале 1990-х многие наблюдатели. Благодаря АНК в календаре казахстанцев появились два важных и прекрасных праздника: 1 марта мы отмечаем День благодарности, а 1 мая – День единства народа Казахстана. Единство стало нашим естественным состоянием. Оно скреплено братством, дружбой и традициями Великой степи, обогащенными культурными особенностями многих и многих этносов. В этом заслуга Ассамблеи народа Казахстана, которая всегда продвигала в обществе ценности взаимопонимания, доверия, взаимопомощи. Стоит вспомнить, что сама АНК никогда не оставалась в стороне, если случалась беда. Члены и активисты ассамблеи всегда в числе первых приходят на помощь. Мы это видели и в период пандемии, и когда происходили аварии, стихийные бедствия. Испытания, через которые прошла наша страна, наглядно продемонстрировали: только единство гарантирует успех, и вместе мы побеждаем! Опыт Ассамблеи народа Казахстана стал предметом изучения и распространения в мире. Наши этнокультурные объединения выступают своеобразными мостами дружбы между народами. По примеру нашей АНК создавались организации в других странах. Всем интересна казахстанская модель этнического и конфессионального единства и согласия. Ассамблея создала мощную базу через свои структуры в научной, образовательной, общественной, даже правовой среде. АНК имеет парламентское представительство в виде пяти назначаемых Президентом депутатов Сената. 30 лет деятельности Ассамблеи народа Казахстана – это 30 лет успеха. Все эти годы я сам активно вовлечен в ее работу, поэтому говорить о достижениях особенно приятно. Самое главное, что АНК как живой организм постоянно развивается и меняется. Возникают новые задачи, но неизменным остается одно – твердая нацеленность на укрепление мира, единства и согласия в обществе, на укрепление фундамента государственности и суверенитета страны. Каждый член Ассамблеи народа Казахстана считает себя частицей единого народа и представителем великой страны. За 30 лет произошла смена поколений. Отрадно, что во всех этнических группах выросли молодые лидеры, незашоренные, креативные, амбициозные, грамотные и духовные. Они поведут ассамблею дальше. #АНК #30-летие #Ассамблея народа Казахстана