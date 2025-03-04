Независимость, свобода, суверенитет

Вот уже 30 лет Ассамблея народа Казахстана достойно осуществляет свою историческую миссию, выступая надежным помощником Президента в реализации задач по построению Справедливого ­Казахстана – сплоченного, крепкого государства, способного устоять перед любыми вызовами.

Костяком АНК служат этнокультурные объединения. Соз­даваться они начали еще до появления ассамблеи, отвечая на потребность граждан и общества в объединении. Центры собирали под своим шаныраком людей по этническому признаку, но скоро стало понятно, что нужна общая платформа, способная консолидировать всех вокруг общих целей и идей. Это было критически важно в условиях кризисов и нестабильности первых лет становления Казах­стана как суверенного государства.

В Актау (в то время Шевченко), который был многонациональным городом (в регионе работали люди со всего Советского Союза), начали решать этот вопрос с привлечением всех конструктивных общественных сил. При поддержке руководства региона была проведена большая конференция, на которой предстояло ответить на архиважные вопросы. Как не допустить разрозненности в обществе? Как обеспечить стабильность, единство и мирную жизнь? Как укрепить доверие друг к другу?..

Для поиска ответов собрали лидеров всех общественных организаций, руководителей различных клубов, национально-культурных центров, работавших к тому времени в области более трех лет. Итогом стало создание в 1992 году новой организации – совета «Народное Согласие». Председателем избрали известного в регионе руководителя общества «Парасат» Жаздырхана Сейдалиева, я же как инициатор форума стал его заместителем.

С региональными властями и правоохранительными органами была достигнута договоренность о немедленном реагировании на все вопросы, которые поднимаются на площадке этого совета. Общественники и руководство области взяли на себя взаимные обязательства по обеспечению мира и согласия в регионе.

Опыт был замечен руководством страны. И развитием данной идеи и формата взаимодействия стало создание Ассамблеи народов Казахстана – соответствующий Указ был подписан Президентом РК 1 марта 1995 года. Первая сессия состоя­лась тогда же – в марте, и повестка дня сразу обозначила цели и задачи новой структуры – «За мир и согласие в нашем общем доме».

Институционализация диалога между государством и обществом в такой важной сфере, как межэтнические отношения помогла сохранить стабильность в обществе, избежать негативных сценариев развития, не допустить конфликтов на межэтнической почве. Кроме того, был заложен фундамент для консолидации людей, формирования чувства ответственности всех казах­станцев за свое будущее, за свою страну.

Первые заседания Совета АНК можно было сравнить с заседаниями Правительства, где руководители общественных объединений ставили вопросы, а руководители государственных органов моментально реагировали и решали насущные проблемы. А их было немало. В непростых спорах приходили к консенсусу, и это усиливало взаимное доверие и уважение.

Ассамблея стала для нас большим домом, в котором каждый мог быть услышан и ­понят. ­Ассамблея давала людям возможность сохранять этническую идентичность, параллельно формируя идентичность гражданскую, сплачивая народ в единую нацию, взяв на вооружение принцип «Единство в многообразии», который и сейчас остается главенствующим.

В результате наше этническое многообразие стало стратегическим ресурсом и драйвером развития, а не фактором нестабильности и регресса, как предрекали в начале 1990-х многие наблюдатели.

Благодаря АНК в календаре казахстанцев появились два важных и прекрасных праздника: 1 марта мы отмечаем День благодарности, а 1 мая – День единства народа Казахстана.

Единство стало нашим естест­венным состоянием. Оно скреп­лено братством, дружбой и традициями Великой степи, обогащенными культурными особенностями многих и многих этносов. В этом заслуга Ассамблеи народа Казахстана, которая всегда продвигала в обществе ценности взаимопонимания, доверия, взаимопомощи.

Стоит вспомнить, что сама АНК никогда не оставалась в стороне, если случалась беда. Члены и активисты ассамблеи всегда в числе первых приходят на помощь. Мы это видели и в период пандемии, и когда происходили аварии, стихийные бедствия. Испытания, через которые прошла наша страна, наглядно продемонстрировали: только единство гарантирует успех, и вместе мы побеждаем!

Опыт Ассамблеи народа Казахстана стал предметом изучения и распространения в мире. Наши этнокультурные объединения выступают своеобразными мос­тами дружбы между народами. По примеру нашей АНК создавались организации в других странах. Всем интересна казахстанская модель этнического и конфессионального единства и согласия.

Ассамблея создала мощную базу через свои структуры в научной, образовательной, общественной, даже правовой среде. АНК имеет парламентское представительство в виде пяти назначаемых Президентом депутатов Сената.

30 лет деятельности Ассамб­леи народа Казахстана – это 30 лет успеха. Все эти годы я сам активно вовлечен в ее работу, поэтому говорить о достижениях особенно приятно. Самое главное, что АНК как живой организм постоянно развивается и меняется. Возникают новые задачи, но неизменным остается одно – твердая нацеленность на укрепление мира, единства и согласия в обществе, на укрепление фундамента государственности и суверенитета страны. Каждый член Ассамблеи народа Казахстана считает себя частицей единого народа и представителем великой страны.

За 30 лет произошла смена поколений. Отрадно, что во всех этнических группах выросли молодые лидеры, незашоренные, креативные, амбициозные, грамотные и духовные. Они поведут ассамблею дальше.