«Независимые»: документальную драму о проблеме наркомании представили в Астане

Фото: акимат Астаны

В Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького при полном аншлаге прошла премьера спектакля «Независимые», сообщает Kazpravda.kz

Документальная драма, в постановке молодого режиссёра Олега Федоренко, повествует о наших современниках, по тем или иным причинам попавших в пагубную зависимость.

Шесть горьких историй саморазрушения, жестоких падений на самое дно, отчаянных попыток выбраться из этого зла, в который попал каждый из героев, благодаря непреодолимому губительному желанию забыться и уйти из окружающей реальности.

Искренний исповедальный диалог со зрителем, порой пугающий своей откровенностью и шокирующими подробностями заставляет задуматься над собственной жизнью, поднимает острые вопросы взаимоотношений в семье, духовных ценностей и морали, значимости соблюдения устоявшихся законов и порядков в обществе.

Спектакль, основанный на реальных событиях, создан в рамках реализации комплексного плана по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании в столице «Астана – город без наркотиков», при поддержке столичного акимата и городского департамента полиции.

Премьеру посетили заместители акима столицы Есет Байкен и Ерик Мейрханов, депутаты Мажилиса, представители городских управлений и общественные деятели.

«Для того, чтобы донести до молодежи плачевные последствия употребления наркотиков, необходимо использовать любые формы пропаганды против наркобизнеса. В данном случае это - театр. Он является центром притяжения людей и я думаю, что молодежи будет интересно наблюдать за поучительным спектаклем», – отметил депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.

Молодой режиссер Олег Федоренко признается, что во время написания сценария он испытал целый спектр эмоций, начиная от боли, злости и отчаяния до полного опустошения.

«Мы долго искали материал, который мог бы нас "зацепить". В итоге, решили представить полноценный спектакль в виде трагических историй реальных людей, столкнувшихся с наркотиками. Это был мой первый опыт, связанный с документальным театром – вербатимом, но чем сложнее, тем интереснее. Что касается сценографии, то из манекенов мы создали древо жизни, к которому стремятся герои, но автомобильные шины их тянут вниз. Они все время находятся под грузом и пытаются выкарабкаться вверх. Мы постарались представить собственное видение о том, как выбраться из сложной ситуации и найти в себе силы жить дальше», – пояснил он.

В новой постановке были задействованы Индира Майлыбаева, Эльмира Фатыхова, Евгений Карачаров, Оксана Бойко, Екатерина Максим и Полина Харламова.

«Нет никакой гарантии, что ребенок из благополучной семьи не свяжется с плохой компанией. К сожалению, наркомания в современном мире слишком помолодела. Среди причин ее возникновения обычно называют особенности характера, психические и физические расстройства, влияние различных социальных факторов. У людей возникает ложное ощущение того, что можно убежать от нерешенных проблем, но на самом деле они еще больше запутываются и им сложно выбраться из паутины страха», –прокомментировала актриса Оксана Бойко.

В завершение вечера зрители выразили мнение о том, что в спектакле разъясняется негативное влияние наркомании на здоровье молодых людей, показывается актуальность и значимость проблемы не как для отдельной личности, так и для всего общества.

«Мне очень понравилась постановка своей креативностью и молодежной энергией. К сожалению, такое происходит рядом с нами, но мы иногда не замечаем темные стороны жизни. Некоторым людям приходится в это глубоко погрузиться и пережить на собственном опыте. Актеры смогли передать все до мурашек, дрожи и слез. Это было трогательно. Думаю, такие постановки необходимо показывать подрастающему поколению и молодежи в воспитательных целях. Когда приведены реальные истории, то можно сделать выводы и извлечь ценные уроки. Самое главное, что не смотря на потери и удары судьбы, эти люди не сдались и смогли встать на путь исцеления», – говорит астанчанка Татьяна Бурбукина.

Документальная драма, состоящая из проникновенных монологов, перерастает в размышление о человеческой зависимости, поэтому истории героев окажутся понятными и близкими всем без исключения.