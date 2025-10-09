Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объекты строятся в разных районах города за счет собственных средств частных компаний. После завершения строительства эти школы будут выкуплены в коммунальную собственность Алматы. По заверениям представителей строительных компаний, все работы планируется завершить в установленные сроки.

«Наша приоритетная задача - чтобы дети могли приступить к занятиям с третьей четверти. Больше никакие оправдания приниматься не будут. Но при этом темпы работ не должны сказаться на качестве. Оснащение школ, качество спортивных площадок и благоустройство должны соответствовать высоким стандартам», - заявил в ходе проверки строительства новых учебных заведений заместитель акима города Бейбут Шаханов.

В текущем году в Алматы по национальному проекту при поддержке проектного офиса акимата города уже завершено строительство 12 школ на 22 500 ученических мест. Из них 7 школ открылись к началу учебного года, а 5 примут учеников со второй четверти.