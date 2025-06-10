Ночные экспресс-маршруты предложено запустить в крупных городах Казахстана

Транспорт,Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Для повышения комфорта и безопасности туристов в крупных городах Казахстана планируется запуск ночных экспресс-маршрутов между аэропортами и центром города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров. В рамках решения этой ситуации в международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах.

Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей.

Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. В связи с этим предлагается ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.

#туризм #запуск #ночные экспресс-маршруты

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