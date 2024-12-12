Nomad Ballet: гала-балет с национальным колоритом представят в Астане

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

15 декабря накануне Дня Независимости РК на сцене Большого зала театра состоится вечер национальных хореографических номеров - Nomad Ballet, сообщает Kazpravda.kz

«В этой премьерной программе мы делаем акцент на национальные номера, стремимся подчеркнуть красоту казахстанской культуры и богатство ее истории. Мы приготовили новые номера, и здесь важно сказать, что сейчас назрела большая необходимость поддерживать и развивать молодых талантливых хореографов. Среди них – перспективный Султанбек Гумар, чье творчество многообещающе, отдельные его работы уже вызвали резонанс среди общественности и получили хорошую критику балетоведов. В будущем мы планируем представить еще один премьерный проект совместно с казахстанской этно-фолк группой «Хассак». Эти современные и креативные ребята бережно сохраняют музыкальные национальные традиции, что полностью соответствует нашей концепции. Уверена, что эти проекты найдут живой отклик в сердцах жителей и гостей столицы», – рассказала художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Чтобы раскрыть содержание Nomad Ballet, звезда мирового балета, народная артистка России Алтынай Асылмуратова с особой тщательностью и изысканностью составила новую программу. Таким образом, номера отечественных и зарубежных хореографов гармонично сменяют друг друга, заставляя глубже почувствовать исторические корни. Зрители познакомятся с ними в исполнении артистов балета столичного театра.

Так, авторская постановка Анвары Садыковой – «Сарматская жрица» под музыку альтернативно-фолк группы Steppe Sons будет представлена Аминой Кисембаевой и артистами балета. А адажио из балета «Зов степи» в постановке Патрика де Бана исполнят Шугыла Адепхан и Диас Курмангазы, Олжас Тарланов и Асель Шайкенова.

Еще один впечатляющий номер этого талантливого хореографа – «Килы заман» под музыку этно-фольклорного ансамбля «Туран» представит Султанбек Гумар.

Кроме того, в пресс-службе театра отметили, что на этом вечере зрители смогут оценить и талант Султанбека как хореографа, ведь его авторские номера Mangurt, основанный на теме манкуртизма из произведений Ч. Айтматова, и «Рух», отражающий силу предков, украсят программу Nomad Ballet. Эти уникальные хореографические миниатюры на сцене воплотят Лимара Айдарова, Руслан Канагат и Ислам Кайпбай.

Особенностью вечера станет премьера хореографической миниатюры «Дем» («Дыхание»), созданной докторантом Казахской национальной академии хореографии Алматом Шамшиевым. Этот талантливый хореограф известен широкой публике «Астана Опера» постановками «Асан и Усен» и «Ярмарка», созданными в соавторстве с Анварой Садыковой.

Алмат Шамшиев отметил, что идея хореографической композиции «Дем» зародилась 3 года назад специально для артистов «Астана Опера», и подчеркнул, что техника исполнения номера чрезвычайно сложна. Знакомить зрителей с новой постановкой предстоит Бекзату Орынбаеву, Райымбеку Болату и Досхану Зайдину.

«Жизнь начинается со вздоха. Каждое живое существо, которое приходит в этот мир, проходит свой путь с желанием жить, однако рано или поздно этот вздох обрывается. Каким будет путь каждого из нас? Захочет ли человек согревать своим теплом, делать добро или наполнять жизнь злом – именно этот философский взгляд определил название творческой постановки «Дем» («Дыхание»). Мы знаем из истории, через какие перемены прошел казахский народ до сегодняшнего дня. Целью было донести то, что не нужно следовать разногласиям и спорам, а достигать мира и единства. Народный артист Казахстана, основоположник казахского сценического танца Даурен Абиров оставил нам большое наследие, в том числе лексику, самобытную пластику казахского мужского танца. Среди элементов его школы есть движение под названием «Айдаhарша иірілу» («Драконье извивание»). При создании новой постановки мы взяли это движение за основу хореографического текста. Используя технику исполнения «Айдаhарша иірілу», усложнили ее, добавив различные элементыВначале трое персонажей – Вода, Земля и Огонь – демонстрируют свою силу, между ними начинается противостояние, но в конце трое героев объединяются ради общей цели. Сейчас идет активная работа по передаче моей идеи исполнителям, осмысление ими содержания танца», – поделился Алмат Шамшиев.

Также он добавил, что возлагает большие надежды на артистов, ведь эта постановка требует не только демонстрации техники, но и раскрытия образа, характера каждого движения в соответствии с музыкой.

«Для автора рождение произведения подобно появлению на свет ребенка, поэтому считаю это событие важной вехой в своей жизни», – сказал собеседник, подчеркнув, что постановка танца на сцене «Астана Опера» в преддверии праздника Независимости – большая честь и радость для него и также пожелал процветания независимой стране.

В свою очередь артисты балетной труппы «Астана Опера» поздравили всех казахстанцев с предстоящим государственным праздником и пригласили зрителей насладиться утонченной атмосферой искусства на премьере Nomad Ballet, наполненной национальным колоритом. Вся эта программа – поиски нового хореографического языка в казахском танце.

Также этим вечером будет представлен шедевр ХХ века – балет «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова в постановке прославленного хореографа Михаила Фокина.

Главные партии Золотого раба и Зобеиды исполнят ведущие солисты балетной труппы, заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан и Анель Рустемова. Симфонический оркестр театра выступит под руководством дирижера Армана Уразгалиева.