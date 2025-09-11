Запрет распространяется исключительно на те виды одежды, которые полностью препятствуют идентификации личности
Нормы закона о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, разъяснили в Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
С 12 июля в Казахстане вступили в силу законодательные изменения, запрещающие ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. В этой связи сотрудники полиции провели разъяснительную работу для жителей в "Keremet Park".
Подчеркивалось, что данные нормы не ограничивают права и свободы граждан, включая свободу вероисповедания, а направлены прежде всего на обеспечение общественной безопасности, упрощение процесса идентификации личности и поддержание общественного порядка.
Запрет распространяется исключительно на те виды одежды, которые полностью препятствуют идентификации личности. К ним, в частности, относятся маска и никаб. При этом традиционные головные уборы, не закрывающие лицо, такие как хиджаб, шейла, химар, аль-амира, под ограничения не подпадают. Также исключения предусмотрены для случаев, связанных с погодными условиями, медицинской необходимостью, исполнением служебных обязанностей, а также участия в спортивных и культурных мероприятиях.
- Новые требования - это важный шаг к укреплению общественной безопасности. Мы акцентируем внимание граждан на том, что их права будут соблюдены. Вместе с тем возможность идентификации личности имеет ключевое значение для обеспечения порядка и безопасности. Эти ограничения не затрагивают религиозные убеждения или личные взгляды. Напротив, их главная цель - защитить граждан, предотвратить правонарушения и облегчить установление личности в чрезвычайных ситуациях, - отметил участковый инспектор полиции участкового пункта № 12 Жеткиншек Сериков.