Запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, разъяснили в Атырау

Закон и Порядок
31

Запрет распространяется исключительно на те виды одежды, которые полностью препятствуют идентификации личности

Фото: Polisia.kz

Нормы закона о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, разъяснили в Атырау, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Polisia.kz

С 12 июля в Казахстане вступили в силу законодательные изменения, запрещающие ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. В этой связи сотрудники полиции провели разъяснительную работу для жителей в "Keremet Park".

Подчеркивалось, что данные нормы не ограничивают права и свободы граждан, включая свободу вероисповедания, а направлены прежде всего на обеспечение общественной безопасности, упрощение процесса идентификации личности и поддержание общественного порядка.

Запрет распространяется исключительно на те виды одежды, которые полностью препятствуют идентификации личности. К ним, в частности, относятся маска и никаб. При этом традиционные головные уборы, не закрывающие лицо, такие как хиджаб, шейла, химар, аль-амира, под ограничения не подпадают. Также исключения предусмотрены для случаев, связанных с погодными условиями, медицинской необходимостью, исполнением служебных обязанностей, а также участия в спортивных и культурных мероприятиях.

- Новые требования - это важный шаг к укреплению общественной безопасности. Мы акцентируем внимание граждан на том, что их права будут соблюдены. Вместе с тем возможность идентификации личности имеет ключевое значение для обеспечения порядка и безопасности. Эти ограничения не затрагивают религиозные убеждения или личные взгляды. Напротив, их главная цель - защитить граждан, предотвратить правонарушения и облегчить установление личности в чрезвычайных ситуациях, - отметил участковый инспектор полиции участкового пункта № 12 Жеткиншек Сериков.

#закон #религия #одежда

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Горячие обеды – каждому школьнику
Праздник позитивных привычек
Капсулы здоровья... для коров
Вторая жизнь плантаций
Не просто стратегия, а шанс
Глава государства поздравил Kazinform
Переходят на водосбережение
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Запас прочности животноводства
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Полицейские раскрыли кражу 54 тонн пшеницы в Костанайской о…
Замглавы МВД высказался о предстоящей работе по ограничению…
В Шымкенте уничтожили более 10 тонн контрафактного подсолне…
Осужденному из-за нарушений ужесточили наказание в Акмолинс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]