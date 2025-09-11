Фото: Polisia.kz

Нормы закона о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, разъяснили в Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

С 12 июля в Казахстане вступили в силу законодательные изменения, запрещающие ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. В этой связи сотрудники полиции провели разъяснительную работу для жителей в "Keremet Park".

Подчеркивалось, что данные нормы не ограничивают права и свободы граждан, включая свободу вероисповедания, а направлены прежде всего на обеспечение общественной безопасности, упрощение процесса идентификации личности и поддержание общественного порядка.

Запрет распространяется исключительно на те виды одежды, которые полностью препятствуют идентификации личности. К ним, в частности, относятся маска и никаб. При этом традиционные головные уборы, не закрывающие лицо, такие как хиджаб, шейла, химар, аль-амира, под ограничения не подпадают. Также исключения предусмотрены для случаев, связанных с погодными условиями, медицинской необходимостью, исполнением служебных обязанностей, а также участия в спортивных и культурных мероприятиях.