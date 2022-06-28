Новая автобусная полоса появится в Нур-Султане

Новая автобусная полоса запускается на проспекте Женис в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram City Transportation Systems.

Со 2 июля 2022 года по проспекту Женис, на отрезке улица Есенберлина – проспект Богенбай батыра, внедряется 7-полосное движение с выделением полос для общественного транспорта (bus lane).

«На сегодняшний день по данному проспекту движение осуществляют 15 городских маршрутов, а это 175 автобусов. Тем самым на данном участке будет создано преимущество для движения общественного транспорта, карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники. Также движение общественного транспорта по выделенной полосе позволит уменьшить время ожидания пассажиров в часы пик на остановках до 18%», – отметили в CTS.

На проспекте будет увеличена ширина полос движения и обустроены участки для разворота транспорта на регулируемых пешеходных переходах, что снизит нагрузку на перекрестки. Сейчас на участке наносится дорожная разметка.