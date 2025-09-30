Новая эра в истории казахского языка

Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы состоялась VIІI Международная конференция «Закон Осириса: древнеказахский язык и культурное наследие человечества»

фото Владимира Третьякова

Как отметила модератор конференции, профессор РУДН им П. Лумумбы Улданай Бахтикиреева, нынешняя встреча посвящена научному осмыслению открытий в казахском языке древних слов и понятий, сохранивших системы знаний, которые повлияли на развитие и сближение культур мира.

«Закон Осириса» обосновал народный писатель РК, Герой Труда Казахстана, директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов. Впервые он рассказал о своем открытии вес­ной этого года на праздновании 50-летия выхода в свет легендарной книги «Аз и Я», а сейчас новая, во многом необычная концепция исследователя нашла отображение в его очередной книге «Я знаю!..», презентация которой состоялась в рамках конференции.

В своем видеообращении к участникам форума Олжас Сулейменов призвал всех искать в истории цивилизаций то, что объединяет людей. И таким объе­диняющим фактором, по его убеждению, должен стать язык как часть мировой культуры.

Напомним, что в книге «Аз и Я», ломая стереотипы, Олжас Сулейменов предложил собственную концепцию прочтения памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», заставив усомниться в устоявшихся лингвистических догматах. Этим он вызвал гнев филологов высочайшего ранга и сверхинтерес к книге со стороны читателей. Автора подверг­ли остракизму, потому что он посмел утверждать, что много веков назад, когда создавалось «Слово о полку Игореве», русский и тюркские языки настолько тесно взаи­модействовали, что буквально проросли друг в друга, поэтому понять истинный смысл «Слова» можно лишь взглянув на него с позиции двуязычия.

Как отметил ректор Университета «Туран» Рахман Алшанов, книгой «Я знаю!..» Сулейменов вновь взорвал тюркский мир, призывая иными глазами взглянуть на казахский язык, который, как утверждает Олжас Омарович, своими корнями уходит в глубокую древность. А доктор исторических наук Сагымбай Козыбаев подчеркнул, что каждое слово Олжаса Сулейменова, его выступления в СМИ порождают массу дискуссий не только в Казахстане, создают атмосферу творческого поиска, неравнодушия, гражданского патриотизма у каждого жителя планеты.

И это действительно так, ведь в Алматы обсудить новую идею Сулейменова приехали его друзья и коллеги не только из всех регионов Казахстана, но и из России, Азербайджана, Турции, Франции, Таджикистана и других стран.

В частности, о новаторстве писателя на конференции говорили директор Регионального бюро ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич, заслуженный профессор Франции, лауреат Премии мира и духовного согласия Казахстана Альбер Фишлер, президент Евразийского фонда культуры академик Ерулан Канапьянов и многие другие.

Вот как о «Законе Осириса» говорил сам Сулейменов во время юбилея книги «Аз и Я»: «Закон Осириса» – это формула активного земледелия, впервые прозвучавшая в Древнем Египте. Носители казахского языка – наследники этого знания. В той древности два тюркских народа проявили себя особенно заметно: это тюрки-огузы, чьи каменные стелы сохранились до наших дней, и древние казахи, чьи письменные памятники культуры в виде изображений Осириса открываются нам только сейчас.

В III тысячелетии до нашей эры часть тюркских племен дошла до великой реки Нил, воды которой поили не только людей и животных, но и помогали взращивать растения и травы. Они бурно произрастали вдоль берегов реки, пересекавшей пустыню. Тюрков-кипчаков это наблюдение увлекло и вдохновило. И главный фараон, соглас­но древнеегипетским источникам, утвердил Закон активного земледелия древним казахским словом: оsiris – «взращивание».

Теперь только казахи могут прочесть этот закон так, как он звучал в Древнем Египте: ÖS’- ӨС – «расти» – глагол в казахском языке. ÖSÍR (ӨСÍР) – в переводе с казахского означает «взращивай». ÖSIRÍS (ӨСІРÍС) – «взращивание» – существительное в казахском языке. Такой точности грамматического развития формулы ÖSIRÍS, какую мы видим в казахском, в других языках мира нами не обнаружено...

Можно ли опровергнуть наше открытие? Наверное, можно, опираясь на утвержденный в мировом языкознании возраст тюркских языков – «начальные века первого тысячелетия нашей эры». Ведь темные века академических предрассудков говорили о казахах как об извечных кочевниках, чьи предки прославились в истории лишь разрушительными набегами. Эти предрассудки предстоит преодолеть новым поколениям».

Как подчеркнул доктор философии, заместитель директора Международного центра сближения культур под эгидой
ЮНЕСКО Игорь Крупко, «проводя эту конференцию, мы следуем программным целям ЮНЕСКО, в частности популяризации совместной истории и памяти в целях диалога и расширения доступа к знаниям, поиску новых направлений поощрения взаимопонимания и межкультурного диалога».

