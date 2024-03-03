Новая композиция Димаша прозвучала на «бис» в Мексике

Музыка
0

Композиция настолько сильно понравилась слушателям, что они попросили у радиоведущих включить ее еще раз, передает Kazpravda.kz

Фото: dimashnews.com

28 февраля на латиноамериканской радиостанции «Andromeda» в программе «Вселенная Димаша» впервые прозвучала новая песня казахстанского исполнителя «When I’ve Got You», сообщает портал dimashnews.com.

Композиция настолько сильно понравилась слушателям, что они попросили у радиоведущих включить ее еще раз.
Программа Universo Dimash («Вселенная Димаша») впервые вышла в эфир ровно год назад, 1 марта 2023 года, в честь празднования Дня благодарности в Казахстане и начала Наурыза.

Впервые песни Димаша прозвучали на мексиканской радиостанции 7 февраля. Это стало возможным благодаря международному фан-клубу артиста Mahabbat Dears.

Эфир возымел настолько большой успех среди слушателей, что ведущие Andromeda Radio решили создать новую программу, полностью посвященную творчеству казахстанского исполнителя. С момента создания «Вселенной Димаша» в эфире прозвучало уже 14 эпизодов. 

В программе от 28 февраля на радиостанции была представлена история разных песен казахстанского артиста. Слушатели насладились премьерой новой песни «When I’ve Got You» и следующими китайскими песнями: Battle of Memories, Neverland, War and Peace, Our Love, Be Happy, The meaning of eternity, Restart my love, The Crown и так далее.

#Мексика #Димаш Кудайберген #Димаш #новый клип

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Токаев прибыл в ВКО
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года
В Риддере предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси
Платье, которое подарил Абай
Накопить и использовать
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Нариман Курбанов обскакал на «коне» соперников на Кубке мира
Подземные толчки вновь ощутили алматинцы
Два человека погибли при опрокидывании авто в Жетысу
Уроженка Ирана победила на конкурсе «Мисс Германия»
Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni пройдет в Ас…
Пласидо Доминго предложил Димашу записать дуэт
Баннер с изображением Димаша пролетел над Тихим океаном – в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]