Новая композиция Димаша прозвучала на «бис» в Мексике

Композиция настолько сильно понравилась слушателям, что они попросили у радиоведущих включить ее еще раз, передает Kazpravda.kz

Фото: dimashnews.com

28 февраля на латиноамериканской радиостанции «Andromeda» в программе «Вселенная Димаша» впервые прозвучала новая песня казахстанского исполнителя «When I’ve Got You», сообщает портал dimashnews.com.

Композиция настолько сильно понравилась слушателям, что они попросили у радиоведущих включить ее еще раз.

Программа Universo Dimash («Вселенная Димаша») впервые вышла в эфир ровно год назад, 1 марта 2023 года, в честь празднования Дня благодарности в Казахстане и начала Наурыза.

Впервые песни Димаша прозвучали на мексиканской радиостанции 7 февраля. Это стало возможным благодаря международному фан-клубу артиста Mahabbat Dears.

Эфир возымел настолько большой успех среди слушателей, что ведущие Andromeda Radio решили создать новую программу, полностью посвященную творчеству казахстанского исполнителя. С момента создания «Вселенной Димаша» в эфире прозвучало уже 14 эпизодов.

В программе от 28 февраля на радиостанции была представлена история разных песен казахстанского артиста. Слушатели насладились премьерой новой песни «When I’ve Got You» и следующими китайскими песнями: Battle of Memories, Neverland, War and Peace, Our Love, Be Happy, The meaning of eternity, Restart my love, The Crown и так далее.