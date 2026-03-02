Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился сегодня со студентами Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева, сообщает Kazpravda.kz

На повестке – ключевые нормы проекта новой Конституции, роль молодежи в их реализации и обмен мнениями касательно социально-политических трендов и современных вызовов.

Как отметил Маулен Ашимбаев, глобальная турбулентность и стремительная технологическая трансформация потребовали от Казахстана оперативной адаптации и создания собственной системы управления. Именно поэтому по инициативе Главы государства начата модернизация конституционно-правовой и институциональной базы, направленная на устойчивое развитие страны и глубокую демократизацию политической системы. В этом ключе Председатель Сената остановился на основных аспектах, которые формируют новую модель государства.

«Проект новой Конституции выступает манифестом будущего страны, логически продолжая курс Президента страны Касым-Жомарта  Токаева на системную модернизацию политической системы. Проект Основного закона, прежде всего, устанавливает долгосрочный вектор развития государства, опираясь на принципы общественного согласия и национального единства. Особое значение уделено укреплению идентичности, статусу государственного языка и поддержке патриотизма. Провозглашая человеческий капитал фундаментом будущего страны, Конституция отражает стремление Казахстана войти в число передовых держав, где в основе процветания лежат образование, наука и инновации. Все эти нормы –фундаментальная база для долгосрочных государственных стратегий», – сказал он в своем выступлении.

В ходе встречи было отмечено, что проведение референдума знаменует начало нового исторического этапа во всех направлениях, включая укрепление партийной системы, маслихатов и институтов гражданского диалога, что создаст прочную вертикаль взаимодействия центра с регионами. Адаптация к глобальным изменениям через обновление Конституции обеспечит необходимые условия для глубокой трансформации как политической архитектуры, так и социальных основ общества.

Также Маулен Ашимбаев подчеркнул, что реализация законодательных новелл напрямую зависит от вовлеченности молодых людей, их знаний и готовности брать на себя ответственность за судьбу страны.

«Ключевым приоритетом обновленного Основного закона выступает человек, защита его прав, свобод и законных интересов. Конституционная реформа формирует долгосрочный фундамент для процветания будущих поколений, создавая прочную основу для раскрытия потенциала молодежи. В этих условиях на первый план выходит гражданская ответственность молодежи: важно активно участвовать в строительстве Справедливого Казахстана, включаться в процесс модернизации, развивая культуру диалога и созидания. Ориентиром на этом пути служит концепция Президента страны Касым-Жомарта Токаева «Адал Азамат», которая, опираясь на учение Абая «Толық адам», определяет трудолюбие, порядочность, профессионализм, непрерывное обучение и патриотизм в качестве важнейших ценностей для каждого человека», – акцентировал он, обращаясь к студентам.

Кроме того, председатель Сената рассказал о работе Клуба экспертов и Школы аналитики, действующих более пяти лет при Сенате и нацеленных на совершенствование аналитических навыков молодых специалистов из разных сфер. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, связанных с защитой цифровых прав, развитием науки и технологий и других сфер.

В обсуждении конституционных изменений участие также приняли ведущие ученые, представители академического сообщества, эксперты в области государственного управления, а также преподаватели и докторанты ЕНУ.

