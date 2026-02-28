Новая Конституция: стратегический курс на укрепление здоровья казахстанцев

Конституционная реформа
23
Куаныш Ергалиев, председатель Совета Ассоциации менеджеров здравоохранения Казахстана

Как профессор, председатель Совета Ассоциации менеджеров здравоохранения Казахстана, рассматриваю проект новой Конституции с позиции влияния на здоровье нации и устойчивость системы здравоохранения. Это не просто правовой акт – это стратегический выбор, который определит развитие страны на десятилетия вперёд.

Развитие медицинской науки в проекте рассматривается как фундамент устойчивого развития государства. Это означает признание науки и подготовки кадров стратегическим ресурсом страны. Пандемия показала, что инвестиции в исследования, университетские клиники и научные центры напрямую связаны с национальной безопасностью. Для медицинских вузов это – усиление исследовательской деятельности, модернизация образования и подготовка врачей нового поколения, способных работать на основе доказательной медицины и внедрять инновации.

Статья 32 проекта четко закрепляет право каждого гражданина на охрану здоровья и сохранение права на получение медицинской помощи в установленном законом объеме. Данный подход полностью соответствует позиции World Health Organization, согласно которой «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения» (Конституция ВОЗ, 1948 г.).

Здоровье – это фундаментальное право человека, а не привилегия, или благо. Таким образом, закрепление данного права на национальном уровне отражает международные стандарты в области прав человека и подтверждает приверженность принципам всеобщего охвата услугами здравоохранения, недискриминации и равного доступа к медицинской помощи.

Важны и нормы, направленные на защиту общественного здоровья: ограничение деятельности религиозных организаций в случаях угрозы здоровью граждан, а также положение статьи 23 о том, что свобода слова не должна нарушать право на здоровье и общественный порядок. В условиях распространения медицинской дезинформации это имеет принципиальное значение.

Международная практика подтверждает, что право на здоровье может требовать разумных и пропорциональных ограничений отдельных свобод, если это необходимо для защиты жизни и безопасности населения. Например, в период пандемии COVID-19 многие государства временно вводили ограничения на массовые мероприятия, исходя из принципа приоритета охраны здоровья и предотвращения распространения инфекции. Такие меры опирались на рекомендации World Health Organization и соответствовали положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, допускающим ограничения прав при наличии законной цели и соблюдении принципа соразмерности.

Особое значение приобрёл вопрос противодействия «инфодемии» – масштабному распространению недостоверной медицинской информации. World Health Organization подчёркивает, что дезинформация способна подрывать программы вакцинации, снижать доверие к системе здравоохранения и напрямую угрожать жизни людей. В ответ многие страны усилили механизмы регулирования цифровых платформ, ввели требования к маркировке недостоверного контента и развивают программы повышения медицинской грамотности населения.

Таким образом, закрепление норм, обеспечивающих баланс между свободой вероисповедания, свободой слова и правом на здоровье, соответствует международному опыту и современным вызовам. Ключевым принципом при этом остаётся не запрет как самоцель, а обеспечение законности, прозрачности, научной обоснованности и соразмерности принимаемых мер для защиты общественного здоровья.

В целом документ укрепляет конституционные гарантии права на охрану здоровья, формирует основу для развития медицинской науки и образования. Инвестиции в науку и человеческий капитал – это инвестиции в будущее страны и здоровье нации.

 

#мнение #реформа #конституция #эксперт

Популярное

Все
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
В Карагандинском зоопарке – пополнение
В Приаралье толерантный народ
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Из поколения Победителей
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Назначенные глупцами
Ярмарка вакансий в Уральске
Путешествие по Заполярью
Книги «вышли» к читателям
Адаптироваться и получить работу
Помощь для детей и родителей
Игры «Жулдызай» объединяют
Город, доступный для всех
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Построят 42 водоема
Социальное измерение изменений
Рассчитывать на конкретный результат
Обозначены приоритеты
Дом, где живет дружба
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
История региона в живописи
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Основной закон в эпоху трансформаций
Уйти или остаться?
Промышленный рост и новые квартиры
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Казахские поэты и айтыскеры поддержали творчеством новую Ко…
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
Перезагрузка политической и экономической систем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]