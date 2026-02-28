Как профессор, председатель Совета Ассоциации менеджеров здравоохранения Казахстана, рассматриваю проект новой Конституции с позиции влияния на здоровье нации и устойчивость системы здравоохранения. Это не просто правовой акт – это стратегический выбор, который определит развитие страны на десятилетия вперёд.

Развитие медицинской науки в проекте рассматривается как фундамент устойчивого развития государства. Это означает признание науки и подготовки кадров стратегическим ресурсом страны. Пандемия показала, что инвестиции в исследования, университетские клиники и научные центры напрямую связаны с национальной безопасностью. Для медицинских вузов это – усиление исследовательской деятельности, модернизация образования и подготовка врачей нового поколения, способных работать на основе доказательной медицины и внедрять инновации.

Статья 32 проекта четко закрепляет право каждого гражданина на охрану здоровья и сохранение права на получение медицинской помощи в установленном законом объеме. Данный подход полностью соответствует позиции World Health Organization, согласно которой «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения» (Конституция ВОЗ, 1948 г.).

Здоровье – это фундаментальное право человека, а не привилегия, или благо. Таким образом, закрепление данного права на национальном уровне отражает международные стандарты в области прав человека и подтверждает приверженность принципам всеобщего охвата услугами здравоохранения, недискриминации и равного доступа к медицинской помощи.

Важны и нормы, направленные на защиту общественного здоровья: ограничение деятельности религиозных организаций в случаях угрозы здоровью граждан, а также положение статьи 23 о том, что свобода слова не должна нарушать право на здоровье и общественный порядок. В условиях распространения медицинской дезинформации это имеет принципиальное значение.

Международная практика подтверждает, что право на здоровье может требовать разумных и пропорциональных ограничений отдельных свобод, если это необходимо для защиты жизни и безопасности населения. Например, в период пандемии COVID-19 многие государства временно вводили ограничения на массовые мероприятия, исходя из принципа приоритета охраны здоровья и предотвращения распространения инфекции. Такие меры опирались на рекомендации World Health Organization и соответствовали положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, допускающим ограничения прав при наличии законной цели и соблюдении принципа соразмерности.

Особое значение приобрёл вопрос противодействия «инфодемии» – масштабному распространению недостоверной медицинской информации. World Health Organization подчёркивает, что дезинформация способна подрывать программы вакцинации, снижать доверие к системе здравоохранения и напрямую угрожать жизни людей. В ответ многие страны усилили механизмы регулирования цифровых платформ, ввели требования к маркировке недостоверного контента и развивают программы повышения медицинской грамотности населения.

Таким образом, закрепление норм, обеспечивающих баланс между свободой вероисповедания, свободой слова и правом на здоровье, соответствует международному опыту и современным вызовам. Ключевым принципом при этом остаётся не запрет как самоцель, а обеспечение законности, прозрачности, научной обоснованности и соразмерности принимаемых мер для защиты общественного здоровья.

В целом документ укрепляет конституционные гарантии права на охрану здоровья, формирует основу для развития медицинской науки и образования. Инвестиции в науку и человеческий капитал – это инвестиции в будущее страны и здоровье нации.