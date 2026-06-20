Новая Конституция – требование времени

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал новую Конституцию фундаментом Независимос­ти и Суверенитета, гарантией прав и свобод человека. По его словам, страна как единая нация сделала шаг к построению справедливого общества, где соблюдаются Закон и Порядок. Эти слова – точная формула сути Основного закона.

фото из архива А. Нурутдиновой

Если Конституция 1995-го была связана с задачами становления государственности, то Конституция 2026 года стала документом зрелости и ориентации на будущее. Тридцать лет – дос­таточный срок, чтобы государство и общество переросли первоначальный конституционный каркас.

Глава государства подчеркнул: «Принятие новой Конституции – это требование времени». На референдуме инициативу поддержали 87% граждан, что отражает высокий уровень доверия к преобразованиям.

Мир за это время изменился кардинально. Цифровая революция переписала правила экономики, экологичес­кие проблемы приобрели глобальный характер, а общественный запрос на справедливость и подотчетность власти значительно вырос. В стране сформировался новый тип гражданина – активного и требующего реальных механизмов защиты прав. Именно эти изменения в общественной жизни потребовали обновления конституционных основ государства.

Основной закон – живой правовой организм. Он должен соответствовать духу времени, а не оставаться архив­ным памятником эпохи становления государственности. Когда реальность начинает опережать правовые нормы, государство обязано реагировать. Это и произошло в 2026 году.

Прежде всего перемены нашли отражение в преамбуле, которая задает ценностные ориентиры развития страны. В новом Основном законе они сформулированы через идеи Справедливого Казахстана, верховенства закона, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также приоритетов культуры, образования, науки и инноваций. Эти положения задают общий вектор и находят развитие в нормах прямого действия.

Однако обновление затронуло не только систему ценностей. Существенные изменения произошли и в организации государственной власти.

Курултай как высший орган законодательной власти стал возвращением к исторически укорененной форме народного представительства на современной правовой основе. К его полномочиям относятся принятие законов, решение вопросов войны и мира, назначение выборов Президента.

Народный совет Казахстана – Халық кеңесі – стал конституционным мостом между гражданским обществом и государством. Он наделен правом вносить законопроекты и разрабатывать рекомендации по вопросам внутренней политики. Институт вице-президента укрепляет устойчивость исполнительной власти и обеспечивает преемственность госуправления.

Наряду с изменениями в системе государственного управления Основной закон существенно расширил сферу прав граждан. Особо выделю статью 37, закрепляющую право каждого человека на благоприятную окружающую среду. Это одна из наиболее значимых новелл Конституции.

Казахстан сталкивается с серьезными экологическими вызовами. Загрязнение воздуха в крупных городах, промышленные отходы в регионах, обмеление Арала – все это влияет на качество жизни миллионов людей. Закрепление экологических прав на конституционном уровне означает, что гражданин вправе требовать от государства и бизнеса не только соблюдения установленных стандартов, но и реального возмещения ущерба, причиненного его здоровью и окружающей среде. Статья 37 стала ответом на один из наиболее острых вызовов XXI века.

Наряду с защитой семьи и развитием концепции «Слышащего государства» особое внимание в новом Основном законе уделено цифровой среде. В статье 21 впервые на конституционном уровне закреплены гарантии защиты гражданина в интернет-пространстве.

Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни человека. Здесь люди работают, учатся, хранят персональные данные, совершают финансовые операции и получают госуслуги. В условиях стремительного развития искусственного интеллекта технологии нередко опережают законодательство. Именно поэтому конституционный уровень защиты становится особенно важным. Ни один алгоритм и ни одна цифровая платформа не должны стоять выше прав гражданина. Теперь это не просто декларация, а конституционный принцип.

Не менее важное место занимает институт семьи. Для Казахстана семья традиционно является основой общест­венной стабильности и преемственности поколений. Конституционное закрепление ее защиты подчеркивает значимость воспитания ответственного гражданина и укрепления гражданского общества.

Вместе с тем новый Основной закон делает более целостной и саму систему защиты прав человека. Большинство граждан до сих пор воспринимают Конституцию как торжественный документ, а не как практический инструмент. Между тем ее нормы могут и должны работать в повседневной жизни. Конституция определяет не только устройство государства, но и гарантирует каждому человеку возможность защищать свои права законными способами.

Если права человека нарушены госор­ганом, он может обратиться к уполномоченному по правам человека. Институт омбудсмена представлен во всех регионах страны, а обращение является бесплатным и доступным для каждого. Напрямую обратиться можно и в Конституционный суд. Многие госуслуги сегодня доступны через портал eGov.kz, который фактически стал государством в смартфоне. Бесплатную правовую помощь оказывают и юридические клиники при университетах, которым отводится особая роль.

Однако защита прав начинается преж­де всего со знания этих прав. Поэтому формирование правовой культуры остается важнейшей задачей науки и образования. Еще казахские просветители XIX–XX веков рассматривали знания как основу развития общества и формирования ответственного гражданина. Шокан Уалиханов стал своеобразным мостом между кочевой цивилизацией и мировой наукой. Ыбырай Алтынсарин укрепил веру в силу образования у целого поколения казахских детей. Абай Кунанбаев перевел разговор о нравственных и духовных ценностях на язык, который остается актуальным и сегодня. Эту линию просветительства продолжили Ахмет Байтурсыулы, Миржакып Дулатов и Магжан Жумабаев, для которых просвещение народа было ключевым условием его развития и сохранения национальной жизнеспособности.

Развитие казахстанского конституцио­нализма невозможно представить без ученых, внесших значительный вклад в формирование современной правовой системы страны. Научное наследие выдающихся отечественных правоведов, участвовавших в разработке Конституции 1995 года, продолжает служить основой развития юридической науки и правовой культуры Казахстана.

Сегодня именно таких голосов обществу порой не хватает. В Казахстане растет научный потенциал: защищаются диссертации, увеличивается число исследователей, открываются новые лаборатории, государство финансирует научные проекты. Однако уровень правовой культуры населения не всегда развивается такими же темпами.

Этот разрыв – наша общая ответственность. Академическое и экспертное сообщество должны готовить не только профессиональных специалистов, но и просветителей, способных объяснять людям смысл законов и значение их прав. Без такой работы даже самый совершенный закон рискует остаться лишь текстом на бумаге, а не реальным механизмом защиты человека.

Очевидно, что ни одну из этих задач невозможно решить только подзаконными актами или отдельными нормативными решениями. Для этого необходим прочный конституционный фундамент. Именно в этом заключается главная ценность нового Основного закона, который не только регулирует сегодняшние общественные отношения, но и определяет направление дальнейшего развития страны.

В этом контексте особое значение приобретает Конституция 2026 года. Она стала ответом на многие вызовы современности: цифровую революцию, экологические проблемы, вопросы демографии и семьи, общественный запрос на справедливость и подотчетность власти.

Конституция Республики Казахстан стала новой точкой отсчета. Насколько успешно будут реализованы заложенные в ней принципы, зависит от каждого из нас – от ученого и юриста, от педагога и студента, от каждого гражданина, который знает свои права, уважает закон и готов нести ответственность за будущее своей страны.