Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, в случае поддержки гражданами проекта Основного закона в стране будет выстроена принципиально новая, более эффективная политическая система, обеспечивающая долгосрочное устойчивое развитие.

«Новацией проекта Конституции стало положение об ограничении сроков полномочий председателя и судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и Генерального прокурора. Согласно проекту Основного закона, одно и то же лицо не может быть назначено на эти должности более одного раза. Однократность срока для высших должностных лиц государства – беспрецедентная политическая новация. При этом сохраняются полномочия Курултая на лишение неприкосновенности судей Конституционного суда и Верховного суда, согласование назначения Премьер-министра. Тем самым усиливается система сдержек и противовесов, она станет более эффективной», – подчеркнул Глава государства.

Важным этапом реформы станет переход к равным условиям для всех участников политического процесса.

«Теперь в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, хотя ее можно было бы сохранить. По крайней мере, в числе поступивших предложений по конституционной реформе предлагалось оставить в силе такую квоту. Тем не менее, считаю, что депутаты должны избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий. Принципиальное значение имеет норма, запрещающая родственникам Президента занимать политические должности и руководящие посты даже в квазигосударственном секторе. Это положение ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти», – заключил Президент.

Также он отметил, что отдельные «влиятельные» личности, так называемые «серые кардиналы», «закулисные кукловоды» не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в лету.