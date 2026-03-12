Новая Конституция: заслон от «серых кардиналов» и семейственности

Президент
54
Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая на III республиканском форуме депутатов маслихатов, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что поддержка конституционных инициатив гражданами позволит выстроить систему, гарантирующую долгосрочное развитие государства, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

По  словам Касым-Жомарта Токаева, в случае поддержки гражданами проекта Основного закона в стране будет выстроена принципиально новая, более эффективная политическая система, обеспечивающая долгосрочное устойчивое развитие.

«Новацией проекта Конституции стало положение об ограничении сроков полномочий председателя и судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и Генерального прокурора. Согласно проекту Основного закона, одно и то же лицо не может быть назначено на эти должности более одного раза.  Однократность срока для высших должностных лиц государства – беспрецедентная политическая новация. При этом сохраняются полномочия Курултая на лишение неприкосновенности судей Конституционного суда и Верховного суда, согласование назначения Премьер-министра. Тем самым усиливается система сдержек и противовесов, она станет более эффективной», – подчеркнул Глава государства.

Важным этапом реформы станет переход к равным условиям для всех участников политического процесса.

«Теперь в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, хотя ее можно было бы сохранить. По крайней мере, в числе поступивших предложений по конституционной реформе предлагалось оставить в силе такую квоту. Тем не менее, считаю, что депутаты должны избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий. Принципиальное значение имеет норма, запрещающая родственникам Президента занимать политические должности и руководящие посты даже в квазигосударственном секторе. Это положение ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти», – заключил Президент.

Также он отметил, что отдельные «влиятельные» личности, так называемые «серые кардиналы», «закулисные кукловоды» не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в лету.

#Токаев #президент #конституция

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Референдум: время сплоченности народа
Сельские школы вышли на новый уровень
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Реализуя запрос на прозрачность
Как заработать на весне
Устойчивость, баланс и развитие
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Распоряжение Главы государства о назначении
Курс на гуманизацию
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек …
«Своих не бросаем»: Токаев – об эвакуации казахстанцев из с…
Уже начинают приносить осязаемые результаты - Президент о м…
42 место из более чем 160 стран – Казахстан укрепил свои по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]