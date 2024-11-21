Еще одно непьющее село появилось на карте СКО

Жители села Дайындык в Аккайынском районе СКО два года назад полностью отказались от спиртного, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ДП СКО

По информации областного ДП, с тех пор здесь не зарегистрировано ни одного тяжкого или особо тяжкого преступления, отсутствуют кражи и семейные дебоши.

«Не до алкоголя — работать надо», — говорят местные жители.

Рабочие места в основном создаёт местное ТОО «Дайындык». Его директор Быржан Шаймерденов был одним из инициаторов отказа от спиртного.

«Когда мы начинали здесь работать, в селе было 28 дворов, сейчас уже больше 80. Население – 315 человек. Привлекаем людей, увеличиваем производство», – говорит он.

Также при поддержке предприятия создаётся социальная инфраструктура, у людей есть возможность развиваться, заниматься спортом.

«В местной школе 97 учащихся, скоро им вступать в жизнь, полную труда и свершений. Ленинский сельский округ, в который входит Дайындык, обслуживает опытный участковый инспектор Ади Мукжанов с более чем десятилетним стажем в органах», – говорит начальник районного ОП подполковник полиции Альнур Ахмедьяров.

Он добавил, что сейчас его основная забота в этом селе – профилактика интернет-мошенничества.

Пример Дайындыка убедительно показывает, что отказ от спиртного способствует оздоровлению криминогенной обстановки и реализации принципа «Закон и Порядок», о котором говорил в Послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев, отмечают в областном ДП.

Ранее сообщалось, что жители села Ковыльное этой же области живут без уголовщины, отказавшись от алкоголя.