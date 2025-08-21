Новая охраняемая природная зона создана в Жамбылской области

Природа
115
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

На территории зоны зарегистрированы 8 снежных барсов, 120 архаров, 20 дикобразов и 22 рыси

Фото: пресс-служба областного акимата

Образованный Меркенский государственный региональный природный парк получил статус особо охраняемой территории. Инициатива местных властей направлена на сохранение богатого природного наследия региона, а также защиту экологического баланса и развитие экотуризма, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщила пресс-служба акима области, проект реализован при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций.

Новый парк охватывает горные и предгорные территории и ориентирован на охрану редких видов флоры и фауны. Его общая площадь составляет 86 632 га. Здесь обитают снежный барс, архар, индийский дикобраз, красный волк и туркестанская рысь, занесенные в Красную книгу Казахстана. По последним данным, на территории зоны зарегистрированы 8 снежных барсов, 120 архаров, 20 дикобразов и 22 рыси.

Меркенский государственный региональный природный парк не только систематизирует меры по охране природы, но и создает возможности для проведения научно-исследовательских работ, экологического просвещения, а также развития экотуризма среди жителей и гостей региона. Для этого планируются развитие альпинизма, организация пеших и конных прогулок, а также наблюдение за птицами.

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на территории парка поэтапно будут созданы сначала туристические тропы, познавательные маршруты, а затем и зоны отдыха при строгом соблюдении природоохранных требований.


 

 

#парк #природа #Мерке

Популярное

Все
Жить по Абаю
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Что волнует столичных педагогов
Путь воды
Следят с высоты и на земле
Сократится очередность в детские сады
Осваивать международный рынок
Государство поддержит многодетные семьи
Для повышения качества услуг
В магазинах не хватает полок местным производителям
Города готовятся к зиме
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Бесплатно, но за деньги
Людям нужны доброта и внимание
Тайны древних курганов
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

На Кольсае стартовал международный тренинг по тушению лесны…
Казахских тазы официально представили на Всемирной выставке…
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межг…
Нужна профилактика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]