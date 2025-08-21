Фото: пресс-служба областного акимата

Образованный Меркенский государственный региональный природный парк получил статус особо охраняемой территории. Инициатива местных властей направлена на сохранение богатого природного наследия региона, а также защиту экологического баланса и развитие экотуризма, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщила пресс-служба акима области, проект реализован при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций.

Новый парк охватывает горные и предгорные территории и ориентирован на охрану редких видов флоры и фауны. Его общая площадь составляет 86 632 га. Здесь обитают снежный барс, архар, индийский дикобраз, красный волк и туркестанская рысь, занесенные в Красную книгу Казахстана. По последним данным, на территории зоны зарегистрированы 8 снежных барсов, 120 архаров, 20 дикобразов и 22 рыси.

Меркенский государственный региональный природный парк не только систематизирует меры по охране природы, но и создает возможности для проведения научно-исследовательских работ, экологического просвещения, а также развития экотуризма среди жителей и гостей региона. Для этого планируются развитие альпинизма, организация пеших и конных прогулок, а также наблюдение за птицами.

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на территории парка поэтапно будут созданы сначала туристические тропы, познавательные маршруты, а затем и зоны отдыха при строгом соблюдении природоохранных требований.



